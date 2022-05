El conjunt juvenil del CE Manresa va perdre a casa davant d’un rival clar candidat a pujar de categoria, la Fundació Grama i es complica la vida a la Lliga Nacional juvenil. Ambdós equips van disputar una primera meitat anivellada. A la represa els visitants van marcar dos gols consecutius per encarrilar el partit. La Grama es va quedar amb deu homes per expulsió de Calvo però els manresans no ho van poder aprofitar.