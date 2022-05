El CF Igualada va tornar a sumar tres punts, i ja en suma nou de consecutius, després d’imposar-se per la mínima i amb un gol de Tommy Bejarano a les acaballes davant d’un combatiu CE Atlètic Lleida (3-2).

Ambdós equips van disputar un enfrontament molt obert a Les Comes i van ser els blaus qui van aprofitar les seves oportunitats per decantar la balança en el tram final del partit. Els igualadins van començar amb més ritme en els primers minuts i van generar les millors oportunitats. No va ser fins a mitjans del primer temps, quan l’equip local va encarrilar el marcador amb dos gols consecutius. Primer Morell va obrir la llauna en el minut 20 i tan sols un minut més tard Cuadras, posava el 2-0.

A partir del segon gol, els lleidatans van reaccionar i van ser capaços d’empatar just abans d’arribar al descans. El jugador visitant Masbernat va ser l’autor dels dos gols, el primer al minut 34 i el segon al 40 després d’aprofitar una jugada embolicada amb molts rebots. A la represa els locals van perdonar el tercer gol. No va ser fins a les acaballes quan els igualadins van ser capaços de marcar el definitiu 3-2 obra de Tommy Bejarano. La setmana vinent els blaus visitarant el camp del cuer Gavà.