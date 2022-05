Més de 150 aficionats del CE Manresa han respost a la crida i s'han apropat a la Plaça Major per celebrar que l'equip s'ha fet aquest diumenge amb el títol de lliga del grup 5è de Tercera Divisió i ha consumat l'ascens a Segona Divisió RFEF. L'últim cop que l'equip va guanyar aquest títol va ser la temporada 1955-56 i, ara, 116 anys després, un públic molt familiar ha volgut acompanyar els protagonistes en una gran festa organitzada a contrarellotge.

Els assistents de la convocatòria han estat fàcilment identificables, ja que molts d'ells han decidit lluir amb orgull els seus conjunts blancs-i-vermells.

A partir de les 20 hores, al Saló de Sessions de l'Ajuntament, la plantilla, els tècnics i la junta directiva del CE Manresa seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, així com per representants de tots els grups municipals.

El club ha suspès els entrenaments dels equips base previstos per aquest dilluns a petició popular. Els equips de les diferents categories s'han aplegat a l'estadi i han pujat a peu fins a la Plaça Major. Per la seva banda, els jugadors del primer equip es traslladaran des del Congost fins a Plaça Europa en autobús i des d'allà, es desplaçaran caminant a la Plaça Major.