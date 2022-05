El Puig-reig es va imposar al Cardona amb un solitari gol que li va permetre sumar tres punts vitals en la seva lluita per aconseguir el campionat. Els locals preveien un duel molt complicat, però a la vegada clau per ampliar la diferència de punts amb el segon classificat, el Navàs. En un inici molt igualat on cap dels dos conjunts dominava sobre l’altre, el Puig-reig començava a moure la pilota d’un costat a l’altre i s’acostava a la porteria de Guisado a través de ràpides incursions laterals. En el minut 20, en una d’aquestes jugades els locals van obrir la llauna quan Santasusagna superava el porter visitant i donava l’avantatge momentani als seus.

La reacció del Cardona es va fer esperar però va arribar. Al segon temps els cardonins van intensificar la pressió sobre la sortida de pilota dels locals, el que va provocar algun ensurt a la defensa del Puig-reig. D’altra banda, els locals també van gaudir d’alguna ocasió a l’equador de la segona part per sentenciar el duel i assegurar la victòria. Tot i això, el partit arribava als instants finals sense un clar vencedor, però el Puig-reig va gestionar de forma excelsa els darrers minuts per obtenir tres punts molt valuosos que l’acosten al campionat del grup 7 de Tercera Catalana.