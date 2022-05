El jugador del Gimnàstic de Manresa Jan Encuentra ha disputat aquests dies els dos partits sencers de la selecció catalana sub-16 amb els quals ha obtingut la classificació per a la fase final del Campionat d’Espanya. La ronda catalana s’ha disputat a Banyoles i el combinat en què jugava el futbolista dels manresans va guanyar el primer partit a Aragó per 0-7 i en va tenir prou amb un empat contra les Illes Balears (1-1) per finalitzar en primera posició. El fet que els illencs només guanyessin per 0-3 els aragonesos va permetre que els catalans avancessin de ronda.

El primer partit, jugat contra Aragó, Encuentra va ocupar la demarcació de lateral dret en un triomf molt clar. De tota manera, el combinat local va trigar a obrir el marcador. Va ser al minut 41 a través del jugador del Barça Lamine Yamal. Va ser un altre blaugrana, Hugo Alba, qui va fer el segon i després van marcar Hugo Burgos, de l’Espanyol, el blaugrana Arnau Pradas, l’espanyolista Joel Escaler, aquest en dues ocasions, i va tancar el marcador el futbolista de la Damm Minsu Kim. L’endemà va tenir lloc la victòria de Balears per 0-3 contra Aragó, un resultat que ho deixava tot obert pel darrer dia, però amb l’avantatge català de tenir-ne prou amb l’empat per quedar primer per diferència de gols. Així va ser. Novament amb Jan Encuentra de titular, Catalunya va igualar a un gol després del gol inaugural, novament, del barcelonista Lamine Yamal. Aquest va ser empatat pel balear Javier Olaizola, quan faltaven poc minuts per a la finalització de l’enfrontament. La fase final del campionat, anomenada Copa d’Or, tindrà lloc el mes vinent i aplegarà la selecció catalana amb els altres cinc guanyadors de les fases territorials que s’han disputat aquest cap de setmana.