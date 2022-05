El Solsona va empatar contra el Vilanova i la Geltrú en un partit que va concloure sense gols. Els locals van optar per un bloc baix que dificultés la circulació de pilota del rival en zones pròximes a la porteria defensada per Figueras. Tot i que semblava que per estones els visitants eren els clars dominadors de la possessió de la pilota, el Solsona també va gaudir d’alguna oportunitat per fer gol. Les bones actuacions del porter local, que va rebutjar totes les accions de perill del Vilanova, van permetre que l’equip dirigit per Eduard San José sortís imbatut del seu propi feu. En atac l’equip del Solsonès no va tenir el seu millor dia, ja que els davanters es van preocupar més de tancar espais en el centre del camp que d’atacar la defensa rival amb una bona pressió. A la conclusió del duel el Solsona sumava un nou punt que el manté lluny del descens.