L’ascens del CE Manresa implica assumir un pressupost mínim de 250.000 euros

Quan el ressò de les celebracions derivades de l’històric ascens del Centre d’Esports Manresa a la Segona Divisió RFEF encara retruny, arriba el moment de fer una primera anàlisi de totes les implicacions que pujar de categoria tindrà per al club des del vessant esportiu i econòmic, així com pel que fa als requeriments i exigències que comporta fer el salt a la quarta categoria del futbol estatal. Per exemple, l’ascens implica assumir un pressupost mínim, només per al primer equip, de 250.000 euros. Abans, però, hauríem de contextualitzar l’origen i l’estatus de la Segona Divisió RFEF, una competició que ha viscut la seva primera edició aquest curs esportiu 2021-22.

Equiparable a l’antiga Segona B

La suspensió definitiva de la competició als quatre grups de 20 equips habituals, des de meitats dels anys vuitanta, de la desapareguda Segona Divisió B, la primavera del 2020, com a conseqüència de l’esclat de la crisi sanitària, va esdevenir la gènesi de les actuals Primera Divisió RFEF i Segona Divisió RFEF

Per reconduir una situació inesperada i insòlita, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va decidir suprimir excepcionalment els descensos de categoria, però va avalar la disputa d’unes fases d’ascens exprés que va implicar incrementar fins a 102 el nombre d’equips que militaven a la categoria, en lloc dels 80 característics. Per això, el curs esportiu 2020-21, la competició va adoptar un format provisional (cinc grups dividits ens dos subgrups i de dues a tres fases) per redistribuir aquestes 102 formacions i 28 més en les noves Primera i Segona Divisió RFEF. L’únic benefici d’aquesta insòlita reestructuració és l’atractiva relació d’entitats que configuren els dos grups de 20 equips de la Primera Divisió RFEF, tot i que el ressò mediàtic de l’actual tercera categoria estatal ha estat insuficient.

Amb equips de l’Aragó i les Illes

La Segona Divisió RFEF la integren 90 equips dividits en cinc grups de 18. En aquesta primera edició, les set formacions catalanes (RCD Espanyol B, Club Lleida Esportiu Terraferma, Terrassa FC, AE Prat, FC Cerdanyola, CF Badalona i CE Europa) han conformat el grup 3r amb sis equips aragonesos (CD Teruel, CD Ebro, SD Tarassona, CD Brea, SD Osca B i SD Ejea) i quatre de les Illes Balears (Peña Deportiva de Santa Eulària des Riu, CD Eivissa Illes Pitiüses, SD Formentera de Sant Francesc de Formentera i CE Andratx), a més de l’històric CD Numancia de Sòria (Castella i Lleó), el principal candidat a assolir l’ascens directe a Primera Divisió RFEF. En definitiva, una tipologia d’equip molt semblant a la d’aquells que integraven el grup 3r de Segona Divisió B.

Si l’ens federatiu estatal manté els actuals criteris de distribució geogràfica dels conjunts, a més del CE Manresa, aterraran al grup el RCD Mallorca B (campió del grup balear de Tercera RFEF) i el filial del Reial Saragossa, el Deportivo Aragón (campió del grup aragonès), a més de la UE Llagostera Costa Brava, que ja ha consumat el descens des de Primera Divisió RFEF. El CE Europa i la SD Ejea ja són matemàticament equips de Tercera Divisió RFEF.

En el Top-15 dels equips catalans

Per al primer equip del Centre d’Esports Manresa, militar a la Segona Divisió RFEF comporta accedir al Top-15 dels equips catalans de futbol masculí i situar-se en una espècie de tercer nivell, amb els altres clubs del país que juguen a aquesta categoria. Lògicament, els tres conjunts que militen a les competicions tutelades per la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el Barça i el RCD Espanyol (Lliga Santander) i el Girona FC (Lliga Smartbank), conformarien l’elit i els cinc que aquest curs han competit a la Primera Divisió RFEF (CE Sabadell, Barça B, Gimnàstic de Tarragona, UE Cornellà i UE Llagostera Costa Brava), s’agruparien en un segon nivell qualitatiu.

El campió juga la Copa del Rei

La inesperada consecució de la plantilla del CE Manresa ha deixat en un segon pla, fins ara, que els campions dels 18 grups de la Tercera Divisió RFEF es classifiquen directament per a la primera ronda de la Copa del Rei, sense haver de jugar les eliminatòries prèvies. L’última vegada que el conjunt blanc-i-vermell ho va fer va ser a meitats dels anys vuitanta, quan els manresans van golejar, a l’estadi del Congost, la UE Figueres de Segona Divisió A (6 a 2). La posterior visita del CE Sabadell de Perico Alonso (Primera Divisió), va comportar l’eliminació dels blanc-i-vermells (0 a 4). Francesc Soria, portaveu de la junta directiva del CE Manresa remarca que «en el sorteig de la primera eliminatòria, es prioritza que els campions de Tercera de l’exercici anterior s’aparellin amb conjunts de categoria superior. Aquest curs, el CD Ebro va rebre el RC Celta i a un equip canari li va tocar la Reial Societat».

El repte de doblar el pressupost

Tot i que «les normes reguladores» i «les bases de competició» de la Segona Divisió RFEF de l’actual temporada especifiquen que es tracta d’una categoria «d’àmbit estatal de caràcter no professional», la federació exigeix als clubs «un pressupost de 250.000 euros per al primer equip», que ha de comptar amb «un mínim de 14 llicències federatives de futbolista professional». El cost total de la plantilla del CE Manresa ha estat, aquest exercici «de 130.000 euros», detalla Francesc Soria. Per tant, el club blanc-i-vermell ha de quasi doblar la dotació pressupostària per aquest concepte.

Nous ingressos i despeses

En el context actual, aconseguir aquest desafiament no és un repte inabastable. No en va, d’un temps ençà, els clubs de totes les competicions tutelades per la federació estatal reben una subvenció anual idèntica segons la categoria en què militen. Així doncs, si el CE Manresa ha ingressat enguany 40.000 euros per aquest concepte, com a equip de Segona Divisió RFEF rebrà 138.000 euros. A més, l’ens federatiu assumeix les despeses de desplaçament de 18 jugadors cada vegada que s’efectua un viatge a les Illes Balears. De les dels tècnics i directius se n’ha de fer càrrec el club en qüestió. Els desplaçaments en autobús a terres aragoneses i l’augment del cost dels arbitratges (de 600 a 1.800 euros per partit) són d’altres partides noves o que s’incrementen.

Aconseguir un patrocinador

Per assumir-les, el capítol d’ingressos en concepte de publicitat i patrocinis, que aquesta temporada ha estat de 40.000 euros, necessitarà de la implicació del teixit empresarial de Manresa i comarca, per complementar les aportacions de Wagen Motor, Bilore i PPG. Francesc Soria reflexiona que «de la gestió de l’actual junta, de la qual estem molt satisfets, només ens podem retreure no haver aconseguit un espònsor per al primer equip. Teníem redactat un acord amb una empresa per tres o quatre temporades, però l’esclat de la guerra d’Ucraïna va propiciar que aquesta societat es fes enrere, almenys de moment». «Tot i això, estem treballant per reprendre les converses per tal de revifar l’interès d’aquest possible patrocinador», explicita. Pel que fa a l’exigència de tenir 14 jugadors professionals, aquest requeriment no suposarà dificultats per al CE Manresa, que té regularitzada la situació contractual de tots els seus futbolistes.

Millores i professionalització

Per últim, l’ascens obligarà a dotar l’estadi del Congost «d’una zona per atendre els mitjans de comunicació arranjada segons les exigències de la federació» i a «professionalitzar la venda d’entrades, que hauran de ser numerades, i el control d’accés a l’estadi els dies de partit», revela Francesc Soria, a més de contractar els serveis d’una empresa de seguretat i d’un metge per certificar que els controls antidopatge es fan conforme a la normativa vigent.

D’altres millores que vol afrontar la junta directiva, amb el suport de l’Ajuntament, afecten «al servei de megafonia» i comporten «arranjar alguns desperfectes que hi ha a les grades de l’estadi». «Volem aprofitar l’ascens per transmetre arreu una bona imatge de Manresa i per propiciar un salt quantitatiu i qualitatiu en els equips base. Això implica incidir en la professionalització de la gestió de l’entitat, dotar-se de la figura d’un gerent i, amb el temps, tenir un segon camp de gespa artificial. No podem desaprofitar l’impuls que suposa l’ascens a Segona Divisió RFEF», conclou Francesc Soria.