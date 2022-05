L’equip liderat per Pau Egeda, el campió del món de bicicleta de muntanya del 2015 de la categoria Màster 30, anomenat Bikingpoint i que completaven David Puig i Josep Chavarría, va ser el guanyador de les reeixides Tres Hores de Resistència per equips de BTT que es van desenvolupar, dissabte, al circuit callussenc El Filador, organitzades pel Centre Excursionista de Callús.

El circuit del Filador ha estat dissenyat i creat, de forma totalment altruista, per un grup de callussencs que senten passió per la bicicleta de muntanya. El seu recorregut és d’uns 3 quilòmetres. La primera edició de les Tres Hores de Resistència va aplegar 105 ciclistes dividits en 39 equips. La prova es va iniciar a les 17 hores per a les tres categories competitives establertes: equips masculins, femenins i mixtos.

Pau Egeda, David Puig i Josep Chavarría van completar 19 voltes durant els 180 minuts en què els aficionats van poder constatar l’habilitat i la perícia dels ciclistes participants. La formació anomenada What Amidday Team (Mateusz Chudaska, Aleix Jo i Joan Vila) va totalitzar les mateixes voltes que els vencedors, però per fer-ho va necessitar 7 minuts i 58 segons més i, per tant, va merèixer pujar al segon graó del podi. La tercera posició va correspondre a Fran Montes i Sergi Souto, el duet que conformava el Team Enduro. Souto i Montes van completar 18 voltes al circuit del Filador.

Només un equip femení va entomar el repte, però les ciclistes de Queens of the Mountain, Ruth March i Helena Pujol, van palesar la seva capacitat competitiva i van totalitzar 14 voltes. En la categoria reservada a equips mixtos, es va imposar el Tongué Team (David Bachs, Arnau Font i Carla Mas). El tercet va totalitzar 16 voltes, una més que Dayco Team (Dani Bañeza, Íngrid Sala i Guillem Torra) i Feísimos (Jordi Costa, Fatima Damiri i Miquel Villaitodo), segon i tercer classificats.