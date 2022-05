Abraçada a la xarxa, felicitació de Rafael Nadal, en reconeixement a Carlos Alcaraz. El duel generacional se l’emportava el jove tennista murcià que derrotava per primera vegada al seu ídol a la Caja Mágica per 6-2, 1-6 6 6-3. Un partit amb el cor partit a la grada de la Caja Mágica. Dues generacions cara a cara. A un costat Nadal amb 91 títols, 21 Grand Slams i 1050 victòries, a l’altre, Alcaraz, 19 anys i tot un camí per recórrer tot i que l’estrella ja brilla forta aquesta temporada amb tres títols a la seva bossa i el convenciment d’arribar com més alt millor com ho va demostrar a la central Manolo Santana en un partit «molt complicat per a mi», deia Carlitos, com li agrada que li diguin, després de guanyar el seu «ídol d’infantesa del qual sempre aprenc».

¡Qué manera de cerrar! 🔒



Así fue el punto con el que 🇪🇸 @alcarazcarlos03 certificó su pase a semifinales del #MMOPEN



En el primer set Alcaraz no ha donat opcions. Després d'un inici nerviós en el qual tots dos s'han trencat el servei inicial, després de fer un segon 'break', el tennista murcià ha anat imposant un ritme, cada vegada més fort, més agressiu, que a l'altre costat de la xarxa, Nadal no ha pogut frenar. Tenia un cicló davant que acabava el set amb 19 cops guanyadors per 2 de Nadal. Tampoc el balear estava en condicions de plantar una lluita cara a cara. Ho havia anunciat. «Carlos és el favorit. Jo miraré de fer el que pugui», va advertir després del seu maratonià partit amb David Goffin, del qual va sortir coixejant, per la seva lesió crònica al peu esquerre que el tortura massa últimament. Nadal estava minvat, en qualsevol altre partit i torneig, s'hauria plantejat si valia la pena jugar, però a Madrid, a la Caja Mágica i davant un públic ansiós de veure el duel generacional, va assumir la seva responsabilitat. Va intentar mantenir la cara davant el meteor que tenia davant. Fa un any i un dia, li havia donat una lliçó al jove aspirant a campió (6-1, 6-2), ahir la situació era molt diferent i no només pels 16 anys i un mes que separaven els 37 anys d'un i els 19 de l'altre. En 47 minuts Alcaraz s'apuntava el primer set traient tot el seu gran repertori de cops, de dreta, de revés, volees, serveis a més de 210 km/h i aquestes deixades marca de la casa, movent amb potència a Nadal d'una cantonada a altra de la pista. Un festival que l'exnúmero 1 mundial encaixava sense cap queixa, conscient de la seva inferioritat, física especialment, que li impedia mantenir el pols que li hauria agradat. Caiguda i aturada Una espectacular caiguda d'Alcaraz a l'inici del segon set, en què el tennista murcià es va torçar el turmell i es va colpejar la mà, van ajudar a Nadal igualar el joc i prendre avantatge al marcador (3-1). Va ser un moment de descontrol per al tennista murcià, al qual es va afegir que es parés el partit per atendre una espectadora a les grades. Nadal volia seguir i animava a fer-ho Alcaraz, però el jutge àrbitre no ho va permetre. Nadal es va quedar assegut a la cadira esperant mentre Alcaraz feia moviments per comprovar l'estat del seu turmell. En la represa el tennista balear va encadenar els tres jocs seguits i va cedir només dos punts per forçar el tercer set. L'Alcaraz de l'inici estava desaparegut (13 errors no forçats i a penes 5 guanyadors). Reacció per guanyar El tennista murcià se'n va anar als vestidors per canviar-se i va sortir renovat. Disposat a tornar a la batalla. Els seus cops van tornar a fer mal. La bola tornava a sortir disparada de la seva raqueta com un obús. Jugant directe i agressiu, valent. Així va arribar el 'break' (3-1), amb un joc en blanc, en el qual Nadal es desesperava pels seus quatre errors. Alcaraz prenia avantatge de 4-1 i 5-2, disparat cap a la victòria, després de l'ensurt. Una deixada màgica i un 'passing shot' de dreta li donaven la victòria a la nova estrella del tennis espanyol. Un día que siempre recordará ✨✨



🇪🇸 @alcarazcarlos03 supera a 🇪🇸 @RafaelNadal (6-2, 1-6, 6-3) y cita a Djokovic en las semifinales del #MMOPEN. Djokovic, avui Djokovic, avuiAlcaraz anhelava jugar aquests partits, enfrontar-se als millors, guanyar-los. El partit davant Nadal era especial i el va disfrutar molt. Aquest divendres va sumar la 26 victòria de la temporada i va assolir per tercera vegada unes semifinals en un Masters 1000. La primera a Indian Wells on va caure per última vegada davant Nadal, la segona a Miami, on va guanyar el títol i la tercera a Madrid, on l'espera aquest dissabte un tal Novak Djokovic (16.00 hores, La1, Movistar). Un altre repte en la seva fulgurant progressió en la qual del 120 mundial, l'any passat, ha tornat a la Caja Mágica com a 'top ten' (9 mundial).