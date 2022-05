Guanyar al Betis significa saldar l’«objectiu mínim» de la temporada, que no és cap altre que classificar-se per a la pròxima edició de la Champions. És el que li van traçar a Xavi Hernández quan el Barça va viatjar a Qatar per contractar-lo i encara no s’ha aconseguit. La visita al Villamarín dona «una oportunitat d’or» per segellar-lo. Una més després de les que s’han malgastat en les últimes setmanes, com les infames derrotes contra el Cadis i el Rayo Vallecano al Camp Nou.

El Barça està intentant amarrar aquest objectiu, però pel camí en va aconseguir un altre. <strong>Guanyar 0-4 al Bernabéu. </strong>Un resultat que, a més de l’espectacularitat que té per si sol, ha cobrat valor amb la classificació del Madrid a la final de la Champions. Allà on el PSG va perdre, on el Chelsea va caure eliminat i on el Manchester City va sucumbir, el Barça s’hi va passejar. El camí del futur «Hem ensenyat la poteta del que podem arribar a ser», reflexionava Xavi sobre aquella golejada i altres victòries de mèrit del seu equip. La virtut del Barça respecte a les altres víctimes il·lustres va ser que «quan els vam poder rematar, els vam rematar». El defecte és que li ha faltat constància per repetir i sostenir aquest nivell més temps. L’entrenador es va quedar amb la idea que ell i els seus jugadors «van veure el camí» que caldria seguir en el futur. «La història diu que si al Madrid li perdones el 0-2 o el 0-3, té la capacitat i uns jugadors molt bons per aixecar-se», comentava Xavi, comparant-se amb les víctimes europees de l’onze blanc. «Només va significar tres punts, cap títol, per desgràcia», lamentava. I de res haurà valgut si l’equip no queda entre els quatre primers més enllà d’haver mostrat el potencial d’un equip que necessita molts diners i molts reforços per optar a tots els títols de la temporada vinent. La regeneració necessària Xavi està expectant davant la capacitat del club per regenerar-se econòmicament i esportivament. Fins i tot se sent inquiet l’entrenador, que coneix les dificultats internes, especialment en el límit salarial. L’equip no pot fitxar mentre no aconsegueixi un ingrés extraordinari –la firma amb CVC per a la venda parcial dels drets de televisió sembla imminent– i no aconsegueixi buidar la plantilla de les fitxes més altes i els futbolistes més improductius. De moment pinta millor el present, tot i que el calendari condueixi el Barça a visitar el Betis, flamant campió de la Copa del Rei. Al contrari de la intenció de l’Atlètic, que rep el Madrid, com a campió de Lliga, el Barça sí que farà el passadís al Betis.