Després de Rafael Nadal li ha tocat a Novak Djokovic. Carlos Alcaraz no perdona, segueix disparat cap al cim i aquest diumenge disputarà la final del Mutua Madrid Open després d’imposar-se en les semifinals al número 1 mundial per 6-7 (5), 7-5 i 7-6 (5). El jove tennista murcià continua amb els seus recitals a la Caja Mágica i es va guanyar el dret d’optar al quart títol de la temporada contra el guanyador de la semifinal que enfronta a Alexander Zverev i Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz ha jugat de tu a tu amb Djokovic. En el primer set li ha trencat de sortida la sacada i ha mantingut l’avantatge fins que el tennista serbi ha aconseguit igualar el marcador (4-4) i forçar un ‘tie-break’ en què ha necessitat quatre ‘set balls’ malgrat tenir un avantatge de 5-1. El crit de ràbia després d’apuntar-se la mànega en 62 minuts demostrava la tensió que vivia el número 1 davant la desimboltura del seu jove rival.

Resposta valenta

Però Alcaraz no es va intimidar. Al contrari. Va aguantar el pols en la segona mànega. Va salvar tres ‘break points’ més (3-2, 5-4 i 6-5) per, en la primera oportunitat trencar-li el servei a Djokovic i emportar-se el set, amb una espectacular deixada, la setena sense fallar del partit. Aixecant els braços, cridant i desafiant també el serbi per forçar un tercer set, amb la central Manolo Santana encesa pel jove i valent tennista, capaç de qualsevol cosa.

I qualsevol cosa va ser deixar fora de combat el número 1, Djokovic, el campió del torneig el 2011, 2016 i 2019), guanyador de 37 Masters 1000 i 20 Grand Slams. Ho va buscar convençut. I ho va aconseguir. Djokovic va lluitar per evitar-ho. Va salvar cinc ‘break points’ (2-1 i 3-2). El serbi va tenir el seu primer ‘break’ amb 3-3, se li va escapar o, més ben dit, Alcaraz va reaccionar amb dents i ungles durant més de vuit minuts per evitar-ho.

La lluita per salvar la sacada era fonamental. Qui la perdia se n’anava als vestidors derrotat. I va ser el número 1 qui va marxar. Va salvar el primer ‘match ball’ amb un espectacular ‘ace’ per mantenir el 5-5 i forçar un ‘tie-break’ decisiu. Millor final impossible per a un partit espectacular. 12 punts al límit per tombar el rival. I després de 3 hores i 35 minuts va ser qui ho va aconseguir. Amb una dreta impossible de tornar, va arribar el 51è punt guanyador d’Alcaraz.

Segona gran final

Més efectivitat, impossible. En la seva quarta participació en un Masters 1000, el tennista murcià disputarà la seva segona final, després de ser el primer espanyol a conquistar el títol a Miami, amb prou feines fa un mes. Alcaraz ha sumat la 27a victòria de la temporada, en què ja ha guanyat els títols de Rio de Janeiro, Miami i Barcelona.

Alcaraz s’enfrontarà aquest diumenge en la final al vencedor de la semifinal que aquest dissabte (21.00 hores, Teledeporte i Movistar) juguen Alexander Zverev, actual campió del torneig, i Stefanos Tsitsipas. En els seus enfrontaments anteriors, Alcaraz domina 3-0 al tennista grec i ha perdut en les dues ocasions que s’ha enfrontat al tennista alemany.