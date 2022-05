La trentena i última jornada de la fase regular del grup 3r de la Segona B és plena d’al·licients per al Sala 5 Martorell i el Covisa Manresa FS.

Les deu victòries assolides pels jugadors de Pau Machado els últims 12 partits no només han facilitat la classificació per a la propera edició de la Copa del Rei al conjunt blanc-i-vermell. Els manresans encaren la darrera jornada com a quarts classificats i, si poden mantenir la posició després del duel a la pista del campió, el Futsal Mataró (18.30 hores), es classificaran per disputar els play-off d’ascens a Segona Divisió.

Per aconseguir-ho, el Covisa Manresa FS ha de vèncer a la capital del Maresme o assolir el mateix resultat que obtingui el cinquè, el Barceloneta Futsal, al partit que l’enfrontarà contra la UD Ibiza Gasifred, a les18.30 hores, al seu feu. Tant manresans com barcelonins sumen 56 punts a la classificació, però els bagencs tenen a favor l’average particular. En definitiva, el Covisa Manresa FS depèn del seu rendiment i, a més, a Mataró, recuperarà el concurs de l’ala Carles Lavado.

Per la seva part, el Sala 5 Martorell afronta el desplaçament a la pista del descendit Muro Futsal, a les18.30 hores, amb l’objectiu de guanyar i garantir-se la segona posició per encarar amb avantatge la primera eliminatòria del play-off d’ascens contra l’Industrias B, que visita la pista de l’Escola Pia. Tant martorellencs com colomencs sumen 61 punts, però els de Víctor González es van imposar al seu oponent en els dos partits de lliga.