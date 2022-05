L’edició del 2021 quedarà en el record per ser la que, a causa de la pandèmia, per primera vegada a la història la Marató de Barcelona va traslladar la data de celebració a tardor.

Però també per ser l’any del doblet històric quant al rècord de la prova, fruit d’un nou traçat, estrenat al 2019, que sacrifica una mica de vistositat en favor de la rapidesa, de la temperatura benigna d’haver-se celebrat al novembre i de dos atletes que es van mostrar intractables el dia de la competició: el kenyà Samuel Kosgei, que repeteix aquest any, i l’etíop Tadu Temoshe.

I aquest 2022 es presenta amb el repte de rebaixar encara més aquestes marques en territori barceloní.

Samuel Kosgei, a superar-se a si mateix

El kenyà de 36 anys Samuel Kosgei torna a Barcelona després d’establir l’any passat el rècord del circuit de la prova barcelonina, que va deixar en 2h06’03". ¿L’objectiu? batre’l de nou i, si és possible, baixar de 2h06’00, que ja seria un registre de molta consideració tenint en compte que el traçat barceloní no és un dels més ràpids del circuit internacional.

La veritat és que Kosgei no tindrà unes condicions meteorològiques tan favorables com quan va batre el rècord a la passada edició, però tindrà al també kenyà Abel Kirui, amb una millor marca de 2h05’04”, i a l’etíop Abera Kuma, que té el millor registre en 2h05’50”, com a rivals de nivell per afrontar el repte, i unes llebres amb la responsabilitat de marcar un ritme de carrera tenint al pensament les referències de l’any passat.

Tadelech Bekele, a buscar el rècord femení

L’etíop Tadelech Bekele, doble campiona a la Marató d’Amsterdam i amb una millor marca personal de 2h21’40” aconseguida a la Marató de Londres del 2018, sensiblement inferior al rècord del circuit barceloní, arriba a la Marató de Barcelona com una de les grans favorites per aconseguir la victòria a la prova femenina.

Bekele tindrà com a principals rivals tres compatriotes, un trio liderat per una molt en forma Meseret Gebre Dekebo, que té una millor marca de 2h27’36” feta el novembre passat a la Zuric Marató Donostia-Sant Sebastià, Ayantu Kumela i Shegae Maeregu que es presenten aquí amb unes marques encara millors, 2h24’,35” i 2h24’42”, respectivament. Les quatre posaran en un compromís el rècord femení del circuit de la Marató de Barcelona que està en poder de l’etíop Tadu Teshome amb 2h23’53”.