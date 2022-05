Els aficionats al motociclisme i, més concretament, els entusiastes de l’enduro tenen un compromís ineludible aquest cap de setmana a Les Comes de Sererols. Pep Vila i el seu equip de col·laboradors han organitzat per a demà, diumenge, la segona edició del Les Comes Vintage Enduro, un esdeveniment que inclourà la disputa d’una prova puntuable per a la Copa d’Espanya TT Clàssic de l’especialitat, així com una altra pertanyent a la Copa Catalana.

Enguany, però, Les Comes Vintage Enduro tindrà un emotiu epíleg, avui, a partir de les 13 hores. L’equip de la finca surienca ha preparat un homenatge «de caràcter informal i familiar» i obert a tothom qui vulgui participar-hi, adreçat a les llegendes del motociclisme tot terreny de l’Estat, és a dir, dirigit a tots aquells pilots, mecànics, assistents i motoclubs que van plantar la llavor i afermar la passió per aquesta modalitat motociclista. Així doncs, avui, a Les Comes s’hi aplegaran 120 pilots, 25 mecànics i assistents i representants de quatre motoclubs (els de Gijón, Igualada, Sitges i Vacarisses), és a dir, més de 150 pioners de l’enduro, des dels seus inicis, als anys cinquanta, passant pels promotors dels històrics Sis Dies d’El Escorial (1970) i dels impulsors dels Sis Dies de la Cerdanya (1985). Després de compartir una arrossada popular a l’aire lliure, a més d’incomptables records, Cesc Vila i Josep Lluís Merlos conduiran l’acte d’homenatge, que es preveu iniciar a l’entorn de les 15.15 hores. Ja han confirmat la seva assistència pilots com Ignasi Bultó, Carles Mas, Josep Lluís Steuri, Agustí Vall i Antoni Zanini, així com Jordi Artés (Moià), Toni Botifoll (Manresa), Joan Canamasas (Sant Joan de Vilatorrada), Pere Casanovas (Manresa), Josep Casanovas (Manresa), Ricard Coma (Avià), Ezequiel Comellas (Manresa), Jordi de Marimon (Sant Salvador de Guardiola), Ramon Estany (Solsona), Jesús Estany (Fonollosa), Valentí Fargas (Sant Salvador de Guardiola), Joan Ferrer (Manresa), Josep Ferrer (Carme), Albert Fíguls (Puig-reig), Xavi Font (Manresa), Eudald Fornells (Gironella), Ramon Jou (Sant Salvador de Guardiola), Ton Marsiñach (Manresa), Lluís Mestres (Manresa), Joan Pons (Sallent), Ramon Puig (Fonollosa), Lluís Riera (Manresa), Joan Roca (Bagà), Lluís Rojas (Manresa), Pep Rossinyol (Manresa), Josep Maria Sucarrats (la Torre d’Oristà), Vicenç Terra (Manresa), Josep Maria Vilajoana (Manresa), Josep Vilaró (Oristà), Manel Vilaró (Santa Maria de Merlès) i Miquel Vilella (Prats de Lluçanès). Demà, diumenge, a les 10 hores, els pilots participants a les cinc categories de la Copa d’Espanya TT Clàssic (TT 76, Enduro 89, TT 125 cc, TT Superiors i Clàssiques modificades) iniciaran la primera de les dues voltes que hauran de donar a un circuit d’una quinzena de quilòmetres. Al llarg del recorregut, els corredors hauran d’afrontar dos trams cronometrats i un d’acceleració. La suma dels temps registrats en aquests tres punts del circuit determinaran el guanyador i la classificació final de la prova en cadascuna de les cinc categories preestablertes, així com a la subcategoria de 80 cc, no puntuable per a la Copa d’Espanya TT Clàssic. Tot seguit, es donarà el tret de sortida als 63 pilots inscrits a la prova de la Copa Catalana d’Enduro Clàssic, competició que compta amb sis categories (TT 77, TT 80 cc, TT 125 cc, TT 84, TT 90 i TT EVO). Els aficionats podran constatar les prestacions de més d’un centenar de motos clàssiques de marques com Bultaco, Montesa, Ossa, Puch i Rieju. A les 14.30 hores, s’iniciarà l’acte d’entrega de trofeus als cinc primers classificats de totes les categories d’ambdues competicions.