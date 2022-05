Poques vegades es trobarà l’Atlètic un Reial Madrid menys implicat en un derbi. Però els de Simeone aquest any estan entossudits a complicar-se la vida en qualsevol circumstància. Un gol de penal, més que qüestionable, va acabar donant-li la victòria davant un rival funcionarial, cosa que el deixa molt a prop de segellar la seva participació en la Champions. Tanmateix, els matalassers continuen sense transmetre bones sensacions, especialment quan s’aculen per defensar els pocs gols que marquen. Dos en set partits.

El derbi del Metropolitano va deixar d’importar al Madrid, si ho va fer en algun moment, quan va saltar al camp i va confirmar que l’Atlètic desaprofitava una gran oportunitat de mostrar distinció. Al final el passadís el va fer Ancelotti, que va posar un onze més propi de pretemporada, i els seus jugadors ho van confirmar amb una indolència esperada. La relaxació es va traduir en ocasions malbaratades per Correa, Carrasco i Cunha que van confirmar la falta de gol dels de Simeone. Davant un Madrid trotador que es va atrinxerar al darrere i es va oblidar d’atacar.

El VAR obre la llauna

El ritme patxanguero dels madridistes va acabar contagiant els blanc-i-vermells, que van arrencar el duel amb només tres punts més que el Betis en la seva lluita per la Champions. Necessitaven guanyar per obrir distància en les tres jornades que falten, però només Kondogbia i Carrasco mostraven certa intensitat. Dominaven els locals, però la seva imperícia ofensiva desesperava la seva parròquia fins que en el minut 37 una carrera de Cunha va acabar amb el brasiler a terra. L’àrbitre no va indicar penal, però el VAR es va apuntar a la festa i el va rectificar, advertint una trepitjada al davanter quan aquest ja estava caient a terra. Carrasco ho va aprofitar per avançar l’Atlètic davant un Madrid que no va comparèixer en la primera part.

La segona part va començar amb un aspecte més reconeixible: els madridistes miraven d’imposar el seu joc amb la pilota als peus, i l’Atlètic, amagat al darrere, defensava l’un a zero. Davant un Madrid sense tensió, només els blanc-i-vermells es podien complicar la vida. I amb Benzema, Vinicius i Modric esperant el seu torn en el partit més li valia a l’Atlètic rematar els blancs i el derbi... Alguna cosa es devia ensumar Simeone, que va posar al camp Griezmann i no deixava de cridar a la banda. Marcos Llorente i Cunha van perdonar la vida als blancs i el partit es va anar obrint davant la inquietud local.

Carletto va anar posant tota la carn a la graella (Modric, Valverde, Vinícius...) i l’Atlètic no era capaç de segellar el triomf. Amb vint minuts per disputar-se el duel cada vegada estava més compromès per als locals. Valverde va avisar en dues ocasions i va respondre Griezmann, que no marca des del gener, amb dues més de molt clares. Foc creuat. Carrasco la va enviar al pal amb el Metropolitano encès i Oblak va salvar el triomf en el 88. Al final es van embutxacar els tres punts, però amb un enorme patiment, en un partit en què hi va haver passadís, però d’Ancelotti i del VAR a l’Atlètic.