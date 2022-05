Victòria a la pista del campió de lliga, ratificació del quart lloc final i meritori accés als play-off d’ascens a Segona Divisió. El Covisa Manresa es va imposar al Fusal Aliança Mataró de Sito Rivera a domicili (5 a 6) i va segellar la classificació per jugar les fases d’ascens a la segona categoria estatal. El seu oponent a la primera eliminatòria, que es disputa a partit únic a la pista del primer i del segon classificat de cadascun dels grups que configuren la categoria, obligarà els blanc-i-vermells a visitar de nou la capital del Maresme i a tornar a vèncer al feu dels mataronins per accedir a la segona. Aquesta segona eliminatòria la jugaran, a doble partit, les dotze formacions que superin la primera. L’únic condicionant preestablert que tindrà el sorteig serà evitar els duels directes entre dos campions de grup. Per últim, la tercera i definitiva també constarà de partit d’anada i de tornada.

Intensitat, pressió i gol de Manu Els manresans van sotmetre el campió de lliga a una asfixiant pressió a tota la pista des dels primers segons. Per la seva part, els amfitrions van optar per defensar des del seu propi camp i van mostrar menys intensitat i concentració que un Covisa Manresa que va generar tres o quatre ocasions de gol i que en va transformar una abans del descans. Després d’una bona acció col·lectiva, Manu del Moral va etzibar una gardela des de fora de l’àrea que va sorprendre Amar Ceesay (min 9). A la represa, el domini dels blanc-i-vermells es va intensificar. L’equip de Pau Machado va monopolitzar en algunes fases la possessió de la pilota i el pivot Terri (min 24) va ampliar l’avantatge dels bagencs. Els mataronins van reduir la diferència quatre minuts abans de la conclusió del matx, però els visitants van mantenir el compromís i el rigor en defensa i van certificar la classificació per a les fases d’ascens.