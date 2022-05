El Sala 5 Martorell va ratificar la segona posició que ja ostentava al final de la lliga regular amb un treballadíssim triomf a la pista del descendit Muro Futsal (5 a 6) i jugarà a la seva pròpia pista el partit corresponent a la primera eliminatòria del play-off d’ascens a la Segona Divisió.

Els jugadors de Víctor González van haver de marcar sis gols per superar un oponent que va jugar sense inhibicions una vegada el seu descens a Tercera Divisió ja era irreversible. Tot i la dificultat de l’empresa, els martorellencs van aconseguir una victòria imprescindible per certificar el segon lloc. No endebades, el filial de l’Industrias Santa Coloma, la formació que ocupava la tercera posició a la classificació amb els mateixos punts (61) que l’equip del Baix Llobregat i l’única formació que podia arrabassar el subcampionat als martorellencs, va assolir un meritori triomf a la complicada pista de l’Escola Pia de Sabadell (4 a 6).

Per tant, Sala 5 Martorell i Industrias Santa Coloma B dirimiran la primera de les tres eliminatòries que configuren les fases d’ascens a la segona categoria estatal. El Pavelló d’Esports de Martorell de ben segur que s’omplirà de gom a gom per donar suport als martorellencs en un duel a vida o mort. En el supòsit que el Sala 5 Martorell es classifiqui per a la segona eliminatòria, ja a doble partit, podria haver d’enfrontar-se al campió d’algun dels grups que configuren la Segona Divisió B.