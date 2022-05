Derrota transcendent però encara no definitiva. El CF Solsona va perdre al terreny de joc del FC Alcarràs (2 a 1), l’equip que fins ahir precedia els escapulats a la classificació, i es va intercanviar amb el conjunt del Segrià la plaça a la taula. Per tant, ara els solsonins tornen a ocupar la dotzena posició, és a dir, la primera que aboca al descens a Segona Catalana.

El partit es va caracteritzar per la vocació ofensiva d’ambdues formacions, tot i que amb estils de joc contraposats. Els amfitrions van pretendre optimitzar la capacitat del central Pau Font per servir serveis en profunditat cap als seus davanters, mentre que els visitants van mantenir la seva habitual aposta pel joc trenat, de combinació i de possessió. Els extrems Tarik Fillali i Iker Cortés van protagonitzar la primera acció de perill dels alcarrassins (min 12) i Marc Díaz i Roger Alsina (min 15) van replicar amb dues rematades des de la frontal de l’àrea de penal. Després de dues bones intervencions del porter solsoní Agustí Mora (minuts 17 i 18), els solsonins van adquirir avantatge a l’electrònic. Albert Garrido va habilitar amb la seva centrada Joel Fernández per superar Domingo amb un xut ras i creuat (min 19). El porter local es va lluir per desviar una enverinada gardela de Marc Díaz (min 30) i Albert Garrido va xutar arran de la base del pal dret (min 35). Cinc minuts després, Agustí Mora va encertar a aturar un obús, però el seu refús va permetre Jordi Bernat empatar.

L’ assiduïtat de les aproximacions d’un i altre equip es va mantenir a la represa. En aquest context, va aparèixer Youssef Ouakkati, el màxim golejador del grup (18 gols). El davanter va aprofitar una centrada d’Iker Cortés per culminar la remuntada local (min 59). Els solsonins van maldar per reequilibrar el marcador en els últims trenta minuts, però el porter Domingo va aturar la rematada de taló de Joel Fernández (min 72) i Marc Guijarro no va arribar a rematar en bona disposició (min 81).