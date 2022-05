Després de la meritòria victòria assolida el cap de setmana passat al terreny de joc del FC les Borges Blanques (2 a 4), per al CF Martorell aconseguir el segon triomf consecutiu equivalia a segellar virtualment la permanència. Els amfitrions es van mostrar molt superiors al CE El Catllar durant tot el partit, però van haver d’esperar al temps de recuperació per sumar una victòria fonamental (1 a 0). Llavors, una precisa centrada de Bernat va habilitar Èric Iglesias per rematar de cap a gol de forma inapel·lable (min 94). Els jugadors de Javi Cuesta van monopolitzar la possessió durant el primer període i Alfredo David Trejo va malbaratar un u contra u amb el porter tarragoní. L’allau ofensiva dels amfitrions es va intensificar a la represa, però el gol que havia de donar el novè triomf no va arribar fins el darrer alè.