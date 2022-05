El Gironella va guanyar el derbi davant del Berga gràcies a un solitari gol del davanter Pere Portell a falta de tres minuts per al final (1-0). En els primers minuts, l’equip local va sortir imprecís i amb nervis. Els jugadors visitants van tenir molt clara la seva idea per poder fer mal: sortir al contraatac, aprofitar la pilota aturada i els serveis de banda. A mesura que passaven els minuts, els gironellencs es van anar fent amb el domini del joc, només sorpresos per una pilota al pal del Berga en una falta lateral. En el tram final del primer temps, els blancs-i-grocs van ser superiors, però sense generar ocasions clares de gol.

A la represa, l’equip dirigit per Xavi Díaz va ser dominador absolut del joc, amb grans combinacions i generar molt de perill. Els locals Manel Uribe, Pere Portell i Antoni Magem va tenir a les seves botes el primer gol, però no van estar encertats. A falta de tres minuts per al final, una gran jugada combinativa local va acabar amb un rebuig dins de l’àrea que el va aprofitar Pere Portell per inaugurar el marcador. Els blanc-i-vermells van sortir a la desesperada acumulant jugadors a camp contrari, però sense tenir cap oportunitat.