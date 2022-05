Bernat Canut va fer oficial allò que ja se sabia des de fa temps, en concret des d’un any enrere, la seva marxa del Cadí la Seu. El tècnic urgellenc ho va fer oficial ahir en una roda de premsa, amb la qual cosa posa punt final a nou temporades a l’entitat, primer com a tècnic ajudant i després com a primer entrenador, en substitució de Joan Carles Pié.

Canut tenia una oferta de renovació damunt de la taula, però ha insistit en rebutjar-la. Així, va iniciar el seu parlament dient que «dono per acabada aquesta etapa com a entrenador del Cadí la Seu. És una decisió meva, personal, presa amb el cap fred i que vaig fer conèixer al club el maig de l’any passat i he mantingut durant tota la temporada. El club ha mantingut la porta oberta a que jo canviés d’opinió fins al final, un aspecte que agraeixo moltíssim». L’entrenador de la Seu va seguir dient que «formar part del Cadí la Seu era un somni que tenia des de petit, quan animava sense parar al pavelló vell. Gràcies a l’Antoni Ferraz, al Pere Porta i sobretot al Pep Ribes per haver-me’l deixat viure durant nou anys, per la confiança absoluta que heu dipositat en mi». També va agrair el suport a la junta directiva. El tècnic dimissionari va admetre que «és complicat fer el pas després del que ha passat els cinc últims anys, però marxo orgullós de veure el Palau d’Esports ple de gent entregada a animar l’equip. Junts hem portat el club a tres Copes de la Reina, al play-off i dues vegades a la competició europea, on s’ha guanyat la plaça per a la temporada que ve. Hem tocat el cim de la lliga amb un tercer lloc la temporada 2018-19 i amb una quarta posició enguany». Després de més de 150 partits com a màxim responsable de l’equip, va acabar dient que «als entrenadors ens fan bons les jugadores. El millor del dia a dia ha estat entrenar-vos i compartir el camí amb nosaltres. Vull citar el nom de les capitanes en representació de les plantilles que hem tingut, Georgina Bahí, Andrea Vilaró, Yurena Díaz, Ariadna Pujol i Irati Etxarri. Heu estat i sou el pal de paller de la nostra entitat». També va agrair-ho tot als membres del seu equip tècnic i va acabar dient que «sempre estaré en deute amb tots vosaltres i tornaré».