Títol i subcampionat per a l’Avinent CA Manresa i per al CA Igualada Petromiralles, respectivament, en la categoria masculina del campionat de Catalunya de clubs sub-20 celebrat a Cornellà de Llobregat. Els atletes de l’Avinent CA Manresa es van imposar en quatre de les vint proves disputades. David Pérez va dominar els 400 m tanques amb un registre de 55’’ i 43 cts. i Martí Serra va ser el millor en el salt amb perxa (4,51 m). A més, el quartet del club manresà que va córrer els 4x100 m llisos (Pere Alonso, Carles Castellà, Marc Mendoza i Nil Pujol) va superar tots els seus oponents (45’’ i 01 cts.) i el mateix van fer els membres del 4x400 m llisos (Jan Pol Catot, Adrià García, Oriol Vergés i David Pérez). La seva marca va ser de 3’, 26’’ i 09 cts. Per la seva part, els atletes del CAI Petromiralles també van assolir quatre victòries. Roger Súria va vèncer en els 3.000 m obstacles (9’, 10’’ i 89 cts.); Aleix Camats en el llançament de disc (49,77 m); Guim Morcillo en el de javelina (48,31 m) i Isaac Baltà en el salt d’alçada (1,89 m). Així doncs, l’Avinent CA Manresa es va proclamar campió de Catalunya en sumar 113 punts i el club igualadí va ser segon amb 94. Pel que fa a la competició femenina, el CAI Petromiralles va ser cinquè (81 punts) i el conjunt manresà sisè (78).