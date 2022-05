L'espanyol Ernesto Escolano (Sabiñánigo, Osca, 50 anys) ha mort aquest dimarts a l'Hospital Universitari Mohammed VI de Marràqueix a conseqüència de la lesió cardíaca patida en el transcurs de la segona etapa de la Titan Desert, disputada el dilluns entre Merzouga i Ksar Jdaid, una jornada d'intensa calor i amb 102 quilòmetres de recorregut.

El corredor aragonès, dorsal 521, ha requerit assistència mèdica d'urgència a la segona etapa, en el quilòmetre 82, on ha estat atès per l'equip sanitari de pista, que li ha aplicat els primers auxilis per estabilitzar-lo.

A continuació ha estat traslladat en helicòpter al Centre Hospitalari Universitari Mohammed VI de Marràqueix, on, poc més tard, ha mort malgrat els esforços mèdics, segons explica el comunicat de l'organització de la Titan Desert. Ernesto Escolano competia a la categoria Màster 50 i lluïa el mallot del Krypteia. Va acabar la primera etapa de la Titan Desert en el lloc 357 amb un temps de 6h.35:28.

Des de l'organització, així com els participants, equip mèdic, patrocinadors i periodistes han traslladat el seu condol i afecte als seus familiars i afins.

Tres anys després la Titan es torna a posar de dol per la defunció d'un participant. El 29 d'abril de 2019 va morir en plena etapa el també espanyol Fernando Civera, de 46 anys, a causa d'"una aturada cardíaca" en el transcurs de la segona etapa.