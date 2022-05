El Govern demanarà al Comitè Olímpic Espanyol (COE) que valori una candidatura de Catalunya en solitari per als Jocs d'hivern si finalment no hi ha acord amb l'Aragó. Fonts del Govern han explicat a l'ACN que encara no s'està en aquest escenari i que queden dies fins al 20 de maig, el termini fixat pel COE per un acord sobre el repartiment de les proves. Però aquestes mateixes fonts deixen clar que l'executiu no vol perdre l'oportunitat dels Jocs i que abans de quedar-se sense demanaran al comitè olímpic que s'analitzi tots els escenaris. La Federació Catalana d'Esports d'Hivern ha demanat "valentia" a l'executiu català per mantenir la candidatura encara que l'Aragó se'n despengi i ha reclamat al COE que l'accepti.

A 10 dies que s'acabi el termini del 20 de maig, des de Catalunya es comença a aplanar el terreny per si cal defensar una candidatura en solitari davant del COE. Per la seva banda, el president aragonès, Javier Lambán, ja ha avisat que si Catalunya tira pel dret, l'Aragó plantejarà una candidatura de "tot el Pirineu" sense deixar de banda el Pirineu català. El 7 de maig el govern de l'Aragó, per boca del conseller d'Esport del govern d'Aragó, Felipe Faci, va rebutjar una nova proposta del COE sobre el repartiment de les proves. Segons va argumentar, segueix sense ser "equilibrada" perquè només fa una "petita modificació" sobre el document inicial. L'1 d'abril el COE va donar per validat l'acord de la comissió tècnica sobre el repartiment de les disciplines tot i que l'Aragó va deixar buida la seva cadira en la reunió que havia convocat el mateix Comitè Olímpic Espanyol. Segons l'acord subscrit per la Generalitat amb el COE i que l'Aragó no accepta, a Catalunya es faria l'esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), Snowboard i Freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya s'adjudicaria a Boí Taüll. A més l'hoquei gel es disputaria a Barcelona. D'altra banda, a l'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons, patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga. Concretament, Saragossa acolliria el patinatge artístic i el cúrling es faria des de Jaca. Aquest acord també contempla que altres disciplines com els salts d'esquí s'han de celebrar en un altre país. Proposta alternativa de Lambán Uns dies més tard, el govern de Javier Lambán va plantejar una proposta alternativa perquè Aragó i Catalunya es reparteixin l'esquí alpí, l'esquí de fons, l'esquí acrobàtic i l'snowboard segons la modalitat masculina o femenina, de manera que a un territori es facin les proves masculines i a l'altre, les femenines. Una segona reunió convocada pel COE el 25 d'abril, aquesta vegada amb representant del govern de l'Aragó, va acabar sense acord. Segons el Comitè Olímpic, hi haurà una nova trobada però encara no se'n sap la data. El compte enrere està activat i és que l'1 de juny està previst que el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, visiti les instal·lacions on es volen organitzar els Jocs d'hivern i abans d'aquesta data, per tant, ha d'estar clara la candidatura que es vol defensar davant del COI, que és qui té l'última paraula.