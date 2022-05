Valuosa victòria i classificació per disputar el campionat de Catalunya. L’equip Fem13 de l’Igualada Femení HCP es va imposar, aquest darrer cap de setmana, al sempre difícil CP Torrelles (2 a 1) i va segellar el seu accés, de forma matemàtica, al campionat de Catalunya. La formació que entrena Teresa Torrents ocupa, actualment, la tercera posició del seu grup de Preferent, amb 29 punts. Les artífexs del triomf contra l’equip del Baix Llobregat van ser la portera Kasandra Albiol i les jugadores de pista Mercè Riba, Martina Gay, Arian Busquets, Jana Expósito i Ona Bru.

Per la seva part, el conjunt igualadí que milita a Nacional Catalana va iniciar la seva participació en el decisiu play-out amb una victòria cabdal contra el CH Vilassar (4 a 2). Per últim, l’Igualada Femení HCP C (Segona Catalana) va perdre, divendres, a la pista del HC Palau C (8 a 0) i, diumenge, a Les Comes, contra el potentíssim CH Palafrugell (1 a 12).

Tety Vives seguirà a l’Igualada HC

D’altra banda, l’Igualada Rigat HC (OK Lliga) va oficialitzar la renovació del mig Cèsar Tety Vives Boersma. L’igualadí és el quart jugador que confirma la seva continuïtat a l’equip arlequinat, després de Guillem Torrents, Gerard Riba i Marc Carol.