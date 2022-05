Després de deu assalts intensos i vibrants, la puntuació atorgada pels jutges va decidir la guanyadora del combat celebrat dissabte que havia de decidir el mundial del pes supergall de la World Boxing Organization (WBO). La boxejadora francesa Ségolène Lefebvre va retenir el ceptre en rebre una puntuació de 97 punts, quatre més que Melania Sorroche, l’aspirant al títol vilomarenca.

La bagenca es va proclamar campiona d’Europa del pes gall (menys de 53,5 kg ) dues vegades, els anys 2018 i 2019. Aquesta competició és organitzada per la European Boxing Union (EBU). En realitat, tal com detalla el seu entrenador, el manresà Francisco Fernández Chicky, «Melania Sorroche ha ostentat el ceptre continental fins aquesta primavera. Quan estàvem preparant l’assalt al mundial supergall, una aspirant ens va reptar a defensar el títol. Lògicament, no podíem atendre la seva demanda i, des d’aleshores, oficialment, el ceptre europeu està vacant».

Fa dos mesos i escaig, la boxejadora francesa Ségolène Lefebvre va plantejar a la vilomarenca defensar el seu títol mundial contra ella. La reglamentació l’obligava a defensar-lo. Tot i que el repte corresponia a una categoria, el pes supergall (menys de 55,3 kg), que no és aquella en la qual competeix habitualment, Melania Sorroche va entomar el desafiament i es va preparar intensament durant vuit setmanes. El decisiu combat es va celebrar a la població francesa de Douai, dissabte a la nit, en un recinte en el qual es van aplegar «entre 600 i 800 espectadors», relata Chicky.

Ségolène Lefebvre va plantejar un combat d’acord amb les seves característiques. «És una boxejadora que treballa molt la distància llarga i que utilitza la seva mobilitat per evitar la lluita». Melania Sorroche va intentar castigar l’abdomen de la seva oponent durant els cinc primers assalts de dos minuts i, després de constatar l’extrema mobilitat de la francesa en el cinquè i el sisè, tot i el perill de les seves accions de contracop, la vilomarenca va buscar un cop definitiu en els quatre últims, però l’estratègia defensiva de Lefebvre li va impedir donar-lo. «Vaig estar a punt d’aconseguir-ho dues vegades, però no vaig poder colpejar-la amb prou potència» especifica Sorroche.