L’equip femení de l’Avinent CA Manresa disputarà demà dissabte, a partir de les 17 hores, la segona i darrera jornada de la fase de classificació de la Lliga Iberdrola, la màxima categoria de l’atletisme estatal per clubs. L’objectiu de l’equip és aconseguir l’accés a la final d’una competició en la qual la temporada passada les manresanes van assolir una meritòria setena posició final.

La reeixida actuació protagonitzada per l’Avinent CA Manresa en el quadrangular corresponent a la primera jornada de la Lliga Iberdrola d’enguany i la reaparició de la migfondista Núria Tió, la fondista Mireia Guarner i la saltadora Elda Romeva avalen la pretensió del conjunt bagenc de classificar-se per a la final signant el segon lloc a l’Estadi d’Atletisme Gaetà Huguet de Castelló.

En el quadrangular disputat a la capital del Bages el 30 d’abril passat, l’Avinent CA Manresa va aconseguir la segona posició rere l’inabastable FC Barcelona. La tercera va correspondre a l’Hospitalet Atlètic i la quarta al Tenerife Cajacanarias. Recordem que en les dues primeres jornades de la Lliga Iberdrola, els setze equips que configuren la màxima categoria competeixen dividits en quatre trobades. El reglament determina que a cadascun dels quadrangulars de la segona jornada hi accedeixin un primer, un segon, un tercer i un quart de la jornada inicial. Així doncs, al País València, els oponents de l’Avinent CA Manresa seran el Playas de Castelló, el CA Ría Ferrol i l’Atletismo Alcorcón. El conjunt amfitrió va imposar el seu domini a la trobada celebrada a Saragossa dues setmanes enrere; l’equip gallec va ser tercer a Sant Sebastià i les madrilenyes van tancar la classificació a la trobada d’Andújar (Jaén).

Per tant, la formació gallega es perfila com l’equip a batre per les manresanes per certificar la seva presència a la final que disputen els vuit millors equips de l’Estat.

Pel que fa a les tres atletes que reapareixen amb l’Avinent CA Manresa, Núria Tió, plenament recuperada d’un trencament fibril·lar, serà la parella de Marina Guerrero en els 800 m llisos i, amb Laura Bou, Xènia Pubill i Meritxell Tarragó, formarà el quartet que competirà en els 4x400 m llisos. Per la seva part, Mireia Guarner, una vegada s’ha refet de l’esforç de córrer la Marató d’Hamburg, participarà en la prova dels 3.000 m obstacles. Per últim, Elda Romeva, ja sense molèsties físiques, competirà en el salt de llargada conjuntament amb Marta Galló.

L’Avinent CA Manresa presentarà a Castelló dues novetats més: la tanquista Paula Rodríguez i la saltadora Emma van der Linden, ambdues procedents d’un dels quatre conjunts filials de l’equip manresà, el CA Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès. La primera haurà de palesar el seu potencial en els 100 m tanques i la segona en el salt d’alçada.

Dues baixes de darrera hora

Malauradament, entre la trentena d’atletes que viatjaran a Castelló no hi seran la marxadora Mar Juárez ni la tanquista Emília del Hoyo. La primera estava inscrita en els 5.000 m marxa i la segona en els 100 m tanques, però molèsties físiques de darrera hora han obligat les entrenadores Eulàlia Torrescasana i Maria Alba Martí a substituir-les per Núria Ballarín i Laia Olmedo, respectivament.

Les de Juárez i del Hoyo no són les úniques baixes amb què l’Avinent CA Manresa afrontarà el repte de classificar-se per a la final. Per diferents raons, els tècnics ja no podien comptar amb Ona Bonet (salt d’alçada), Jana Brusés (100 m tanques) i Marta Romance (3.000 m obstacles), així com tampoc amb les cinc atletes (Anna Cabrera, Najwa Chouati, Laia González, Montse Montañés i Carlota Soler) que estudien a universitats nord-americanes.