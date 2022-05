El Manchester City ha anunciat oficialment «un principi d’acord» amb el Borussia Dortmund pel fitxatge d’Earling Haaland, el davanter noruec de 21 anys. El club anglès ha confirmat aquest pacte amb l’equip alemany, però no ha volgut donar xifres d’aquesta operació, pendent de concretar-ne els detalls amb el futbolista.

Haaland era, al costat de Mbappé, el golejador del París SG, les joies de la corona del mercat de fitxatges. Però no ha arribat ni tan sols l’estiu i el City dona a Pep Guardiola el davanter que tant reclamava. No va poder fitxar Harry Kane, el jugador del Tottenham, l’estiu passat, però s’ha emportat el jove noruec.

El Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al Club el 1 de julio de 2022.



El traspaso permanece sujeto a que el Club y juagdor finalicen los términos. pic.twitter.com/NaZT69NRJP — Manchester City (@ManCityES) 10 de mayo de 2022

El City pot assumir l’enorme inversió econòmica que suposa la seva contractació ja que entre pagament de la clàusula al Dortmund (60 milions d’euros més 10 en variables, comissions a jugador i família, superiors als 50 milions, i salari del voltant dels 30 nets anuals) es dispara per sobre de les possibilitats del Barça. El Madrid també volia Haaland, però ha prioritzat l’aposta per Mbappé.

Al Camp Nou, no hi va haver opcions reals de poder fitxar Haaland, malgrat que tant Xavi com Jordi Cruyff, membre de la secretaria tècnica del club blaugrana, van viatjar a Munic per seduir-lo amb el projecte esportiu. Però el noruec ha escollit treballar amb Guardiola, que tindrà a partir de la temporada vinent el ‘nou’ que feia anys que buscava.

«M’han demanat que no digui res fins que no estigui fet», havia dit el tècnic del City, hores abans que el seu club donés oficialitat a un dels traspassos més importants d’aquest mercat estiuenc, que ni tan sols ha començat. «El Dortmund i el City m’han dit que no en puc parlar per un tema legal. Ja parlarem», havia comentat Guardiola.

A partir d’ara ja pot fer-ho. Ja té el seu davanter estrella. El mateix que va voler el Madrid, però al final no va poder convèncer perquè es quedés un any més a Alemanya abans d’anar al Bernabéu. El mateix que pretenia Laporta per impulsar la reconstrucció del Barça. Però no tenia diners per fitxar-lo.