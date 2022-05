Un subcampionat estatal per equips de club i una valuosa contribució a la segona posició i a la quarta aconseguides pels equips representatius de la Federació Catalana de Tir Olímpic (FCTO) de les modalitats de varmint pesat i lleuger, respectivament. Aquests van ser els resultats més remarcables assolits pels tiradors del Club Tir Precisió Manresa en el campionat d’Espanya de BR-50 metres, una especialitat d’alta precisió, que es va desenvolupar a les instal·lacions esportives del Polígon de Nàquera (València), gestionades per la federació valenciana.

Josep Perarnau i Josep Bertran van prendre part en la competició de varmint lleuger. El primer va aconseguir una puntuació de 742,32 punts que li va permetre finalitzar en novena posició, mentre que els 740,37 punts acumulats pel segon li van atorgar el tretzè lloc final. Francesc Xavier Reyes es va imposar en sumar 747,42 punts. El van flanquejar al podi Santiago Cortés (747,38) i Francesc Xavier Rius (746,47).

La remarcable actuació de Josep Bertran, Mercè Mas i Josep Perarnau va permetre al Club Tir Precisió Manresa signar una puntuació de 2.215 punts a la classificació per equips de club i segellar el subcampionat d’Espanya. Només el tercet del TE Barcelona (Mariola García, Francesc Xavier Reyes i Fernando Rodríguez) va acumular més punts que els manresans (2.222). Per tant, vuit punts van separar el Club Tir Precisió Manresa del títol. A més, Josep Bertran va col·laborar a la segona posició assolida per l’equip B de l’ens federatiu català, que completaven Carles Domínguez i Mariola García, a la competició per equips de federació. Els catalans van sumar 2.212 punts.

Pel que fa a la modalitat de varmint lleuger, les tiradores de l’entitat manresana Anna M. Herrera i Mercè Mas van signar la 18a i la 22a posició final, en acreditar unes puntuacions de 734,36 i 733,31 punts, respectivament.

Luciano Domínguez (746,38 punts) es va proclamar campió. El subcampionat va correspondre a Carles Domínguez (745,41 punts) i Joan Orga Coll (745,34) va pujar al tercer graó del podi. L’equip de la federació catalana, amb Mercè Mas, va ser quart (2.205 punts).