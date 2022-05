Després de quatre reeixides temporades, el tècnic sallentí del CF Atlètic Gironella (Segona Catalana) Xavi Díaz va comunicar dimarts a la nit, primer a la junta directiva i tot seguit a la plantilla gironellenca que, en acabar el curs, posarà punt final al seu cicle com a màxim responsable tècnic del conjunt berguedà per prendre’s «un any sabàtic» i «centrar-me en la meva feina i en la meva família». Xavi Díaz va assumir la banqueta gironellenca l’estiu del 2018, després del dolorós descens a Tercera Catalana. El seu guiatge va ser cabdal per assolir l’ascens el següent exercici i durant els últims cursos ha liderat la recuperació del tarannà competitiu dels berguedans. A hores d’ara, el CF Atlètic Gironella és cinquè al grup 4t de Segona Catalana.