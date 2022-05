El període d’inscripció per al casal esportiu municipal de Manresa, per a nens d’entre 7 i 14 anys, arrenca aquest dilluns, dia 16. Es faran activitats al Complex Esportiu Vell Congost i a altres instal·lacions i, per apuntar-s’hi, cal posar-se en contacte amb el lloc web de l’Ajuntament, amb el 010, amb el número 93 878 23 01 o a l’oficina d’atenció ciutadana. També arrenca una nova edició d’Òrbita Jove, cinc setmanes d’activitat molt variades per a joves d’entre 13 i 17 anys.