El MoraBanc Andorra, un equip que aquesta temporada ha arribat a les semifinals de l’EuroCup, i l’Hereda San Pablo Burgos, formació que va guanyar tres títols internacionals la temporada passada, jugaran la LEB Or la temporada vinent. Aquesta és la duresa de la Lliga Endesa, que ahir va omplir de tristesa la Bombonera i el Coliseum, tot i que en aquest també es va viure l’alegria de l’Urbas Fuenlabrada, que s’acabava de salvar. L’altre equip salvat per la campana va ser el Casademont Saragossa, que podrà fer fill predilecte de la capital de l’Ebre el georgià del Lenovo Tenerife Giorgi Shermadini.

I això, perquè el pivot dels canaris va anotar sobre la botzina el 75-77 amb el qual el seu equip va vèncer a Andorra per pujar fins a la cinquena posició de la classificació. El bàsquet descendia els homes d’Óscar Quintana i salvava els aragonesos, els quals, al seu torn, vencien a la pista de l’UCAM Múrcia per un ajustat 72-77.

A Andorra, el Lenovo va dominar durant gairebé tot el partit, però els locals es van arribar a situar davant amb un tir de Morgan faltant 1.42 per al final. El partit va anar igualat fins que Miller-McIntyre va empatar a 73 a tres segons del final. Però en el servei de banda, Shermadini va pivotar, en una acció susceptible de ser passes, i va anotar el ganxo que va deixar destrossat tot un país.

En l’altre partit dramàtic, Burgos i Fuenlabrada s’ho jugaven tot al Coliseum i els madrilenys, que en les últimes jornades s’havien complicat molt la vida, van vèncer per un clar 66-83 i van enviar el seu rival al pou. El parcial de 17-28 del tercer quart, en què el gran protagonista va ser el pivot Ristic, autor d’11 punts, va deixar sense capacitat de reacció el conjunt d’un Paco Olmos que a mitja temporada va decidir abandonar el Breogán per anar a l’equip castellà, ara descendit.

L’altre salvat és el Saragossa, que va vèncer a Múrcia per 72-77 però que hauria baixat si l’Andorra hagués guanyat. Quatre dels seus homes van passar dels 10 punts i hi van destacar els 16 de Sean Kilpatrick.

En la lluita pel play-off, el Bilbao en va quedar fora a la pròrroga en perdre contra el Betis per 98-99. A més, el Lenovo és cinquè per la derrota del Baskonia per 81-89 contra el Joventut, amb 24 punts de Tomic i 19 de Pau Ribas.