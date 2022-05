El Barça va tancar una Primera Iberdrola perfecta imposant-se 2-1 a l’Atlètic de Madrid i aconseguint el ple de victòries que se’ls va escapar la temporada passada. El conjunt blaugrana continua fent història i aconsegueix una fita que fins ara només havia firmat el Llevant fa 19 anys.

Les blaugranes van tancar així la polèmica que augurava que l’equip de Giráldez no competiria al màxim per no donar-li la plaça de Champions al Reial Madrid. L’equip ho va donar tot al camp per emportar-se la victòria que no va aconseguir la temporada passada, quan la derrota contra l’Atlètic li va impedir guanyar la Lliga invicte. No ho permès aquesta campanya, amb una Aitana que va tornar a ser imprescindible. La migcampista va marcar el primer gol del partit i va evitar un gol de les blanc-i-vermelles, que la va obligar a acabar expulsada.

L’Atlètic va lluitar per l’empat que li donava la tercera plaça, i per tant, plaça a l’UWCL. Però els gols d’Aitana Bonmatí i Irene Paredes van fer insuficient el d’Amanda Sampedro. El conjunt blanc-i-vermell va topar amb un Barça que es va agafar el partit com un test per a la final del dissabte que ve. Prova d’això és que van sortir pràcticament amb l’onze de gala a excepció de Crnogorcevic.

L’últim partit de Melanie al Johan

Melanie Serrano va protagonitzar el moment més especial del partit. Avui ha viscut el seu últim partit a casa després de 18 temporades vestint l’elàstica blaugrana. I l’homenatge ha estat a l’altura de la fidelitat que sempre ha mostrat al club, fins i tot a Segona. En el minut 66, Melanie va sortir substituint Rolfö, i les 21 jugadores que hi havia al camp van ovacionar la futbolista fent-li el passadís després de 516 partits com a futbolista professional.

Asisat Oshoala, pitxitxi

La nigeriana viu la seva millor etapa des que va arribar a Barcelona. I els números ho avalen. 20 gols en 19 partits. Després de cinc anys consecutius amb Jenni Hermoso com a pitxitxi de la competició, Oshoala li va prendre el trofeu en aquesta ocasió, que compartirà amb Geyse da Silva, també amb 20 gols. Ni les 10 setmanes que va estar de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra han aconseguit parar la davantera blaugrana.