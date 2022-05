El Barça es classifica per a la propera Supercopa com a segon classificat de la lliga després d’un partit que pot servir de clara metàfora a la temporada: gris, tirant a negre, i insuportable. Tenint en compte que els blaugrana i el seu rival, el Getafe, necessitaven només un punt per fer realitat els seus pronòstics, en el cas dels madrilenys, la salvació, el pronòstic era més clar que la victòria d’Ucraïna a Eurovisió del dia anterior. Un 0-0 en què cap de les dues bandes no s'han amagat, sense buscar la porteria contrària i amb David Soria i Ter Stegen com a espectadors.

Després d’assegurar uns quants milions obtenint el bitllet per al torneig del proper gener a l’Aràbia Saudita, comença per als blaugrana el període d’esporgar i de plantar, si pot ser per aquest ordre. La plantilla necessita una metamorfosi profunda per ser competitiva a partir de l’agost. Caldrà veure si és possible.

El Barça estrenava aquest diumenge una defensa de circumstàncies per les lesions de Piqué, Dest, Araujo i Eric Garcia qui, a més, també estava sancionat, com Jordi Alba. Tenint en compte que Frenkie de Jong també ha complert el cicle de targetes grogues contra el Celta, al mig del camp eren faves comptades, amb Busquets, Gavi i Riqui Puig, ja que Xavi, en aquesta oportunitat, ha desistit de canviar de sistema. A davant, Dembélé seia a la banqueta i jugava Ferran per la dreta.

A l’ambient surava el fet que un punt afavoria els dos equips, però tots dos han intentat fer una mica el paper en els primers minuts. El Getafe tenia les coses bastant clares, amb pilotes llargues cap als dos atacants o buscant la poca alçada física de Dani Alves. Així, Enes Ünal ha fet dues rematades en dos córners que han tocat en un company. El Barça intentava controlar el joc, però li faltava última passada i profunditat. Aubameyang no ha esperat primer una errada defensiva i, després Ferran no ha arribat a una passada de Memphis.

Migdiada llarga

El duel ha entrat en un son profund del qual ha despertat amb un xut llunyà de Carles Aleñá al minut 36, sense problemes per al porter del Barça. Ha sigut, precisament, Ter Stegen qui ha volgut donar emoció a la cosa no blocant una pilota fàcil aèria, en una errada marca de la casa. Per sort, Ünal ha preferit llançar-se a terra i buscar un penal inexistent abans d’aprofitar l’avinentesa. Sense res més de destacable s'han acabat els primers 45 minuts.

La segona part encara ha sigut pitjor que la primera. En el primer quart d’hora encara ha semblat que el Getafe ho intentava, ja que la poca tensió dels visitants provocava alguna pilota solta que podia crear un cert perill. Després d’una rematada d’Enes Ünal, la més clara ha arribat en una pilota llarga cap a Borja Mayoral. El davanter cedit pel Madrid semblava que es podia quedar sol davant del porter, però Mingueza ha estat molt ràpid i li ha pres l’esfèrica en l’últim moment.

I res més. L’entrada d’Ansu semblava que podria donar una mica més de dinamisme al Barça, però els dos contendents ja havien segellat el pacte damunt del Coliseum. A sobre, s'ha lesionat Memphis en un cop al maluc rebut per una entrada d’Aleñá. L’única nota positiva, el debut testimonial de Mika Mármol. Al Barça encara li queda un compromís, contra un Vila-real que es jugarà la participació europea, però el futur ja és aquí.