Prendre part per primera vegada a la Final Four d’una competició europea potser va ser el començament de la complicitat que ha de caracteritzar la relació entre l’afició del Baxi Manresa i els seus jugadors els propers anys. Ahir, la visita del Barça al Nou Congost en el duel corresponent a l’última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa va permetre ratificar el feeling entre els basquetbolistes de Pedro Martínez i un públic entregat als seus ídols que ja ha interioritzat que signar un subcampionat continental és un gran èxit. L’afició no va deixar de donar suport al Baxi Manresa durant tot el partit d’una manera sana i festiva i, tot i la derrota final per un marge de 14 punts, en acabar el matx, els jugadors es van submergir altra vegada en la incontenible marea vermella que configuren els milers d’espectadors que s’apleguen a les grades. L’ala-pivot nigerià Chima Moneke va tenir l’agradable visita d’un grup d’amics i familiars als quals va rebre i acomiadar amb una allau d’abraçades i l’escorta Rafa Martínez va poder constatar l’estima dels seus conciutadans de Santpedor, que van envair la pista per saludar-lo efusivament. De ben segur, la seva retirada, si es produeix, li reportarà incomptables mostres d’afecte.