Hi havia molt en joc al Wanda. Concretament set milions d’euros, la diferència entre anar a la Champions com a tercer o quart classificat. Els matalassers confiaven en l’alè de la grada per conservar la plaça. Un cop de cap de Giménez a la sortida d’un córner semblava prou perquè l’Atlètic aconseguís l’objectiu. El primer gol de la temporada del central uruguaià valia set milions però a cinc minuts del final un altre cop de cap, aquest cop d’En-Nesyri, va aconseguir un empat que servia perquè el Sevilla certifiqués la seva presència en la màxima competició continental. L’última jornada dictaminarà qui es queda amb la preuada tercera plaça i l’última de descens, després que l’Alabès s’afegís al Llevant en el camí de Segona.

Les preocupacions dels rics contrastaven amb les angoixes dels humils que segueixen sense haver assegurat seguir a l’elit. Mallorca, Alabès, Cadis, Granada i Getafe afrontaven la penúltima jornada amb les presses dels estudiants que no havien fet els deures a temps. Els madrilenys eren els que menys present tenien el fred de Segona, ja que només l’han experimentat en 1 de les últimes 18 temporades. De tots els que esperaven al corredor de la mort els blaus eren els que millor ho tenien, ja que només necessitaven un punt contra el Barça per aconseguir la salvació. Quique Sánchez Flores, que va agafar l’equip en una situació molt delicada, va aconseguir el seu objectiu després d’un empat cantat (0-0) que beneficiava els dos equips.

El Granada, renascut també des de l’arribada de Karanka a la banqueta, no va poder seguir la bona ratxa en el derbi andalús contra el Betis, tot i que continuarà depenent d’ell mateix per seguir a Primera. Els verd-i-blancs no volien deixar passar l’oportunitat d’allargar les seves opcions de Champions, més encara si era a costa del Sevilla. Amb dues bales de Juanmi el campió de Copa en va tenir prou per liquidar el partit (2-0), tot i que el seu rival ciutadà es quedarà amb l’última plaça de Champions que ballava.

El penal de Lunin

El Cadis va saber aprofitar les rotacions del Madrid. Malgrat el matiner gol de Mariano per avançar els blancs, Rubén Sobrino va aconseguir l’empat. Els gaditans fins i tot es podrien haver posat per davant si Lunin no hagués aturat un penal a Negredo. L’última jornada dictaminarà si queda en anècdota o han de recordar aquesta acció durant molt temps.

El Llevant devia veure amb enveja les rotacions de Carlo Ancelotti al Carranza. Després del 6-0 al Bernabéu que el va fer tornar a Segona, el Llevant ja no es jugava res, però es volia acomiadar de l’afició amb el cap ben alt. Per això no li va posar les coses fàcils a l’Alabès, que volia continuar aferrant-se a la categoria. Si bé els vitorians es van avançar mitjançant Joselu, el conjunt valencià va capgirar el marcador gràcies a Duarte i Roger. El comandant Morales, que dijous plorava desconsolat al veure com el seu Llevant s’enfonsava al pou de Segona, va enviar al mateix abisme l’Alabès amb el 3-1 en el minut 95.

Pel mateix camí semblava anar el Mallorca quan empatava contra el Rayo a casa en el minut 91. Però Abdón Prats, que ja va marcar el gol de l’ascens la temporada passada, desfermava la bogeria a la grada amb el 2-1 que permet que els homes de Javier Aguirre depenguin d’ells mateixos en l’última jornada, en què el Vila-real i l’Athletic de Bilbao es jugaran l’última plaça de la Conference League. El submarí groc es va enfonsar a casa contra la Reial Societat, que el va deixar fora de l’Europa League (1-2).