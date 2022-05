El Cadí post Canut agafa forma

Dos dels puntals de l’exitós Cadí la Seu 2021-2022 deixen el club urgellenc. Però el Sedis Bàsquet no només evitarà la fugida en massa de talents que es podia arribar a pronosticar sinó que ja té gairebé més de la meitat de la plantilla definida per al proper curs a la Lliga Femenina Endesa. Bernat Canut i Irati Extarri, confirmats com a baixes, tenen molts números de coincidir altre cop. Molt probablement a Girona. Mentrestant, Laura Peña, Laia Raventós, Ariadna Pujol i Montserrat Brotons mantindran l’essència nacional que és marca de la casa de l’entitat de la Seu d’Urgell. Encara més, molt probablement el club que presideix Pere Porta recuperarà l’experimentada ala-pivot Georgina Bahí.

El primer que farà el Sedis Bàsquet és anunciar el relleu a la banqueta. Si no hi ha canvi de parer, qui durant la darrera temporada i mitja ha estat l’ajudant tècnic de Bernat Canut, Jordi Acero, farà el salt a la primera butaca de la nau de comandament del Cadí la Seu. Acero, un talentós base d’equips EBA i LEB com Montcada, Valls i Joventut, que va agafar experiència tècnica especialment durant una dècada a Palamós, va arribar a mitja temporada 2020-2021 quan la pandèmia encara collava i Roger Vilaró no podia prestar tant suport a Canut com aquest requeria. Acero, que farà 40 anys el setembre, té uns encomiables fonaments tècnics i esdevindrà el primer entrenador. O, com a mínim, aquesta és la primera opció, la que ja està més o menys pactada.

Acero hauria de donar el sí sabent que el club té pràcticament garantida la continuïtat de la base nacional que tan bon rendiment ha donat aquest darrer curs basquetbolístic. Certament, ja és segura la baixa d’una Irati Etxarri MVP estatal aquesta darrera temporada. De fet, com en el cas de Bernat Canut (que té oferta també del València i de clubs estrangers, fins i tot de bàsquet masculí), ja l’estiu passat el club de la Seu tenia clares les marxes de l’una i l’altre enguany. Però el Cadí hauria de confirmar ben aviat que seguirà disposant dels serveis de Peña i Raventós, magnífiques en la direcció de joc aquest darrer curs i preteses per altres clubs.

També hi seguiran si no hi ha canvis Pujol i Brotons. I encara hi ha una altra continuïtat pràcticament lligada, la de la pivot americana Jewel Tunstull, que, a banda del bon rendiment mostrat en la majoria de partits, ha evidenciat una gran integració i compromís a la Seu. Ella és la primera de reconèixer que s’ha sentit molt a gust a la capital de l’Alt Urgell. En canvi, qui no seguirà al Cadí serà l’altra americana que ha tingut aquesta darrera temporada i que l’entitat urgellenca, si hagués pogut, hauria renovat. Mikayla Pivec s’ha revalorat al Sedis i apunta al bàsquet italià.

El retorn de la ‘capitana’?

Ni Paula Strautmane ni Klaudia Lukacovicova no entren d’entrada en les travesses de la confecció de la plantilla malgrat que encara queden moviments de peces per fer i Júlia Soler estava cedida per l’Uni Girona. En canvi, les fonts consultades donen gairebé per fet el retorn a la Seu de l’experimentada ala-pivot gironina Georgina Bahí. Ocuparia el lloc natural que deixa buit Irati Etxarri, encara que amb unes altres condicions. De confirmar-se el fitxatge de Bahí, seria la tercera etapa de la jugadora al Cadí. Amb sengles temporades intermèdies a Burgos i aquesta darrera a Lugo, atreta per Miguel Ángel Ortega.

Amb set peces més o menys lligades, i amb la voluntat de tornar a repetir experiència a l’Eurocup, falta definir si es vol una plantilla curta (deu efectius) o llarga (d’onze). El que és clar és que el Cadí haurà de trobar una exterior anotadora i dues interiors versàtils, encara que una més encaminada cap a la posició de 3 i una altra que pugui bregar sota els cèrcols amb les pivots rivals que tinguin més envergadura.