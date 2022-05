El Puig-reig es va imposar de forma clara a un Sant Pere Nord que ocupa la darrera posició de la classificació i que ja es va confirmar com un equip descendit. Els locals no volien que els seus rivals donessin la sorpresa i des del primer moment van anar per feina. Coneixedors de la importància d’aconseguir la victòria, ja que deixaria els berguedans a un pas del campionat, els jugadors de Miquel Noguera només trigarien 7 minuts a avançar-se en el marcador. La diferència de nivell entre el primer classificat i l’últim era abismal. A l’equador del primer temps el Puig-reig ja tenia el partit pràcticament sentenciat, amb un avantatge de 3 gols a 0, que es va ampliar a cinc en arribar al descans. A la represa, un onze amb moltes modificacions respecte a l’inicial, que pretenia donar minuts de descans als jugadors amb més participació al llarg de la temporada, va sortir al terreny de joc amb la mateixa intensitat, tot i que aquesta anava disminuint amb el pas del temps. Ràpidament, Caicedo anotava el sisè, i deixava veure el que podria ser una golejada, que va confirmar Santasusagna a les acaballes del partit posant el definitiu 7-0 al marcador.