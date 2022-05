La penúltima jornada de lliga va desvelar algunes incògnites, però d’altres s’hauran de resoldre en l’última jornada de competició, el proper cap de setmana. De les primeres, el subcampionat del Barça, la classificació del Sevilla per a la Lliga de Campions, la de la Reial Societat per a la Lliga Europa, la salvació del Getafe i el descens matemàtic de l’Alabès. Però encara hi ha set formacions que no han resolt del tot el seu futur i ho hauran de fer el proper cap de setmana.

La pugna més dramàtica és per al descens. Un gol del mallorquinista Abdón Prats va permetre al Mallorca superar el Rayo Vallecano (2-1, amb gols anteriors de Muriqi i Pathé Ciss) i sortir del descens. Els balears empaten a punts contra el Cadis, que va igualar amb el Reial Madrid (1-1, amb un gol de Sobrino que empatava el de Mariano). El tercer equip en aquesta lluita, un punt més amunt, és el Granada, que va caure al Villamarín contra el Betis per 2-0, amb dues anotacions de Juanmi. Qui ho té pitjor és el Cadis, que no depèn d’ell mateix, ja que surt perdent en tots els desempats. L’avantatge és que juga al camp d’un Alabès ja descendit, després de perdre ahir per 3-1 al camp de l’altre equip que ja ha baixat a Segona, el Llevant. Joselu va avançar els bascos, però Duarte, Roger Martí i Morales van capgirar el resultat. El Mallorca visita Pamplona i el Granada rep l’Espanyol. En la lluita per Europa, el Sevilla ja és a Champions, després d’empatar ahir (1-1) al camp de l’Atlètic de Madrid. En-Nesyri va fer el gol decisiu, en empatar el de Giménez. El Betis i la Reial Societat jugaran la Lliga Europa, tot i que han de determinar l’ordre final entre ells. Els bascos van remuntar al camp del Vila-real (1-2). Isak i Zubimendi van capgirar l’anotació inicial de Coquelin. Els groguets lluitaran al Camp Nou pel lloc de Conference contra l’Athletic de Bilbao, que va guanyar l’Osasuna (2-0) amb gols de Berenguer i Villalibre. És un punt a sota i haurà de visitar un Sevilla amb els deures fets.