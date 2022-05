La capacitat competitiva de les anoienques i una excel·lent tasca defensiva van propiciar el triomf de l’Igualada Femení HCP a la pista del CP Las Rozas (1 a 3). L’equip madrileny, l’onzè classificat, va ser fidel al seu estil i va practicar un hoquei molt físic. Mònica Ferrer, titular per segon partit consecutiu, va impedir que Ana Horche transformés una falta directa quan faltaven 2 minuts i 41 segons per al descans i, en la següent jugada, Pati Miret va donar avantatge a les visitants. Anna Carranza va reequilibrar el marcador mig minut abans de retirar-se als vestidors. A la represa, Mònica Ferrer es va tornar a lluir en aturar una altra falta directa, ara executada per Giulia Galeassi. Quan faltaven 1 minut i 36 segons, les igualadines van forçar una falta directa que va materialitzar Carol Herrera (1 a 2). Herrera va segellar la victòria 33 segons abans del final.