La presència de jugadors dels equips formatius del Covisa Manresa FS a les seleccions base catalanes és habitual des de fa quasi dues dècades i tampoc és inusual que algun es proclami campió d’Espanya de seleccions territorials amb el combinat de la seva categoria d’edat. Però sí és un fet inèdit que sis jugadors del degà del futbol sala manresà assoleixin el títol el mateix curs. Els primers en guanyar l’estatal van ser el benjamí Marçal Lavilla i l’aleví Roger Gallego. El primer és un ala de Corbins que destaca per la seva intel·ligència i visió de joc i el segon un ala-pivot sabadellenc lluitador i sacrificat, dotat, a més, d’olfacte golejador. Tres jugadors del Covisa Manresa FS van contribuir al ceptre estatal de la selecció catalana infantil: el tanca de Castellar del Vallès Josep Domènech, l’ala d’Olesa Èrik Dorado i el pivot vigatà Sirius Coll. El golejador de la capital d’Osona va marcar els dos primers gols de Catalunya a la final contra les Illes Balears (2 a 3). Per últim, l’ala esparreguerí Mario Plaza, un jugador que sobresurt per la capacitat defensiva i associativa, va formar part del combinat sub-16 campió d’Espanya.