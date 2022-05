El manresà Ander Mirambell va anunciar ahir el final de la seva carrera dins del món de l’skeleton, un esport en el qual ha estat un pioner i que li ha permès participar en quatre Jocs Olímpics d’Hivern. Mirambell, de 39 anys, va confirmar el seu comiat en un acte multitudinari celebrat en la barcelonina platja de la Barceloneta, on va tancar 17 anys de màxima exigència i dedicació en un esport amb escassa tradició.

Ara, segons van indicar des del seu departament de premsa, s’encarregarà d’aportar la seva experiència en la carrera de la pilot belga Kim Meylemans, una de les protagonistes del circuit internacional, i s’integrarà en l’organigrama federatiu per a liderar el nou projecte de l’equip nacional com a nou Director Esportiu de la Real Federació Espanyola d’Esports de Gel (RFEDH). A més, també ha presentat la seva candidatura a la vicepresidència d’Esports de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton (IBSF), la Junta Executiva del qual es decidirà el mes vinent de juliol a Lausana (Suïssa), avalat pel seu coneixement d’aquest esport i la seva creativitat.

El manresà va assegurar que no vivia aquesta nova etapa com un «comiat, sinó com una oportunitat per agrair l’esforç de tothom per haver aconseguir aquests resultats. Em sento com el corredor que travessa la línia de meta i s’abraça a la seva família, que l’està esperant. M’hauria agradat dir adéu en el Mundial de Saint Moritz, el meu circuit favorit, però el meu futur personal i el de l’skeleton a Espanya em demanen que deixi a un costat el trineu».

Mirambell va fer història per a l’esport estatal gràcies a les seves quatre participacions olímpiques, iniciades a Vancouver 2010 i que van tenir el mèrit de la continuïtat a Sotxi 2014, PyeongChang 2018 i Pequín 2022.A la Xina, on va ser abanderat en la cerimònia inaugural al costat de Queralt Castellet, va ser 24è, com en el seu debut, mentre que el seu millor resultat el va aconseguir a Corea del Sud, quan va ser 23è; a Rússia, 26è. A més, l’esportista català va competir en onze Mundials, va aconseguir dos històrics títols de la Copa Amèrica, va participar en 92 proves de la Copa del Món i va crear ell mateix un Campionat d’Espanya a la recerca de trobar més pilots.