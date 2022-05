Seguidors de l’Eintracht de Frankfurt alemany i el Rangers escocès han protagonitzat greus enfrontaments dues hores abans de la final de l’Europa League al Sánchez Pizjuán a l’entrada de les dues principals avingudes que desemboquen a l’estadi sevillista.

A la punta del pont de San Bernardo que dona accés a l’avinguda d’Eduardo Dato, aficionats alemanys van atacar els escocesos que eren als bars de la zona esgotant l’enèsima cervesa que bevien abans d’anar cap a l’estadi sevillista, a uns dos quilòmetres de distància.

Batalla campal entre aficionados del Eintracht y del Rangers a menos de dos horas del inicio de la final.



Que esto suceda es vergonzoso, y algo que va a emborronar un día que estaba siendo una fiesta.pic.twitter.com/LCpleFvfxY — Andrés Weiss (@andresweiss_) 18 de mayo de 2022

Furgons policials

Una situació molt semblant ha tingut lloc al començament de l’avinguda de Luis Montoto, paral·lela a la d’Eduardo Dato i a l’entrada de la qual, a l’anomenada Puerta de Carmona, seguidors germànics han carregat contra els escocesos, segons van informar Efe fonts policials.

Eren les 18.30, quan faltaven dues hores i mitja per al començament del partit, quan almenys cinc furgons de la Policia Nacional van arribar a la zona per neutralitzar els disturbis sense que, fins ara, hagi transcendit si hi ha hagut ferits o detencions.

Sense entrada

La Policia Nacional ja va detenir cinc seguidors de l’Eintracht de Frankfurt per disturbis i agressions a aficionats del Glasgow Rangers escocès en una baralla multitudinària que va tenir lloc la mitjanit d’aquest dimarts davant la Catedral de Sevilla.

Al centre de la ciutat s’han congregat uns 150.000 seguidors dels dos equips, la majoria sense entrada, ja que la UEFA només va distribuir 10.000 localitats per als aficionats de cada club.

