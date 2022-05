La victòria assolida pel primer equip femení del CF Igualada al terreny de joc de la UE Porqueres (1 a 2) combinada amb l’empat signat entre el FC Sant Cugat i la Fundació UE Cornellà (1 a 1), permet a l’equip de Víctor Torrijos arrabassar la segona posició de la Fase per a l’Ascens a les santcugatenques (12 punts per 11) quan falten tres jornades per al final de la decisiva segona fase de la lliga.