«La federació té una estructura hiperatrofiada i allunyada de la vida dels clubs»

La crisi institucional que es va desfermar al CE Manresa el gener del 2020 va propiciar que assumís la presidència del club blanc-i-vermell. Des d’aquesta talaia, Ruth Guerrero ha pogut conèixer la realitat del futbol català i de l’organisme que el governa. La manresana considera que la Federació Catalana de Futbol ha de ser més austera i tenir una gestió més curosa i ha optat per integrar-se a la candidatura que encapçala Àlex Talavera, expresident de la UE Cornellà. Si el projecte «Els clubs, primer», guanya les eleccions de diumenge, es convertirà en la vicepresidenta primera de l’ens.

Què l’ha impulsat a presentar-se com a membre d’una candidatura a les eleccions federatives?

Constatar que la gestió i l’estructura de la Federació Catalana de Futbol està molt allunyada de la realitat dels clubs, un fet que la converteix en ineficient. En l’actualitat, l’organisme té una estructura gegantina i econòmicament insostenible, amb sous fora de mercat per als directius i un excés de càrrecs de confiança. No s’acompanya de forma adequada els clubs en el seu dia a dia. Hi ha una evident manca d’empatia i de lideratge. Les entitats que teníem equips a la Tercera Divisió la temporada 2020-21, en plena crisi sanitària, ho vam poder comprovar. Els protocols federatius ens traslladaven tota la responsabilitat. Ningú més la va assumir o compartir.

I en aquest context, com va conèixer l’equip d’Àlex Talavera?

Va ser l’abril del 2021, quan un grup de presidents de clubs de Tercera Divisió crítics amb la fal·lera de la federació per cobrar les quotes d’inscripció i les fitxes federatives d’unes categories i competicions que era molt improbable que es desenvolupessin vam començar a reunir-nos.

L’assistència a la seva primera assemblea federativa no va ser una experiència reeixida.

Vaig demanar la paraula per manifestar que considerava excessius els sous dels directius, sense qüestionar la feina i la remuneració dels treballadors. També vaig denunciar que tenir un director general i un president executiu era incórrer en una duplicitat. Em van retirar el micròfon i en aquell moment vaig fer un clic: no podia ser que allò estès passant! Des de llavors m’he abocat en el projecte de crear una federació més austera, sense voluntat recaptatòria, sense la necessitat de generar beneficis, al servei dels clubs.

Àlex Talavera va declarar a Regió7 que serà vicepresidenta de la federació si la seva candidatura guanya les eleccions de diumenge.

En aquest supòsit, assumiré la vicepresidència primera amb responsabilitats a l’àrea institucional. La tasca que comporti la desenvoluparé a les tardes, a les nits, de matinada, si cal, però no em plantejo demanar l’excedència a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on treballo a les àrees d’enginyeria, medi ambient i sanitat. El meu projecte vital és innegociable. A la federació, hauria de liderar la feina dels professionals d’aquest àmbit, una activitat transversal que comporta gestionar la relació amb les institucions públiques, tant polítiques com esportives, així com amb els agents econòmics i els possibles patrocinadors.

La seva implicació en el projecte «Els clubs, primer» és a nivell personal o en representació del Centre d’Esports Manresa?

Ha estat una opció personal fruit de la vocació de servei i de les inquietuds que un dia em van dur a la política. Els meus companys de junta s’han mantingut al marge d’aquesta iniciativa. Aquesta setmana hem de decidir a qui vota el CE Manresa, tot i que espero que sigui per la nostra candidatura. Si el nostre projecte és l’escollit per gestionar la federació, hauré de deixar la presidència del club i tornar al paper de sòcia.

S’ha de simplificar l’organigrama de la federació?

L’organisme suporta unes estructures desproporcionades i hipertrofiades amb càrrecs innecessaris. Els recursos econòmics per mantenir-les surten dels clubs. L’hem de reconstruir des d’una altra concepció. L’austeritat, la reducció de despeses i la millora de la gestió n’han de ser els eixos vertebradors. Els diners han de ser als clubs. Per això oferim a les entitats la gratuïtat de la inscripció dels equips, la propera temporada, així com la bonificació total del cost del portal del federat i de la mutualitat per a tots els entrenadors, delegats, auxiliars i fisioterapeutes. És una manera de transmetre’ls que això és possible, més que no pas un esquer electoral. Els següents exercicis, les bonificacions per tots aquests conceptes seran del 30%.

A més, es comprometen a reduir un 25% el cost dels arbitratges durant tota la legislatura.

Sí, però els àrbitres cobraran el mateix. L’eliminació de les despeses innecessàries ha de permetre a la federació assumir la part del cost bonificada. La clau és implementar una gestió eficient.

La descentralització és un dels eixos del seu programa electoral.

La Federació Catalana de Futbol ha d’esdevenir un organisme federal amb delegacions autònomes i amb capacitat de decisió dins un marc regulador únic. Per exemple, aquestes delegacions han de poder adaptar una part del Pla de Competicions a la realitat del territori. Això només es pot fer des del coneixement que dona la proximitat. No és poden configurar els grups dels equips base igual al Bages i al Berguedà, vertebrats per l’Eix del Llobregat, que a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa a les competicions, constato que volen remodelar a fons el futbol 7 masculí.

Volem crear competicions diferenciades per als equips integrats per jugadors de primer i de segon any, a més d’implantar una segona fase amb agrupacions d’equips segons el seu nivell als grups de Segona i Tercera Divisió. Aquesta mesura també s’implementarà en categories de futbol 11, com la Segona Divisió Juvenil. Hem de dotar de més equilibri i competitivitat les lligues.

També pretenen dificultar que els grans clubs desmantellin els equips base dels petits.

Per desincentivar la creació de molts equips de la mateixa categoria d’edat per un mateix club i afavorir la formació a l’entitat d’origen s’ha de crear una normativa. Per exemple, implantarem costos d’inscripció més cars en funció del número d’equips inscrits per un club a cada categoria i regularem el número de jugadors de la mateixa edat que una entitat pot fitxar d’una altra amb la creació dels cànons de formació i de compensació, a més de limitar la inscripció de jugadors per a un mateix equip que hagin de recórrer molts quilòmetres des de la població on estan empadronats.

S’ha de promocionar la pràctica del futbol femení?

Sí, amb projectes efectius i donant-li més ajudes i bonificacions que als equips masculins. Des de la federació, s’ha de donar un impuls real al futbol femení. Si el benefici que treu un equip femení de les Terres de l’Ebre de la campanya #Orgullosa no li permet ni pagar un desplaçament en autobús, això només és màrqueting. Per això, per exemple, oferirem durant tota la legislatura bonificacions del cost de la mutualitat i dels arbitratges més elevades a tots els equips femenins de futbol i de futbol sala del país.

Les sancions per les accions violentes i les actituds racistes recauran en l’infractor i no en el seu club, com passava fins ara?

Sí, sancionarem l’autor de la infracció amb mesures educatives que incideixin en la seva reeducació, a més d’assumir la gestió i la promoció del futbol inclusiu, fins ara exclòs de la Federació Catalana de Futbol.