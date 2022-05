El surienc Josep Garcia (KTM) i la manresana Mireia Badia (Rieju) van ser segons en les respectives proves del també segon cap de setmana del Campionat del Món d’enduro, que es va disputar a Peso da Regua (Portugal).

Garcia, que havia guanyat una de les curses inaugurals a Lalín, va ser segon en les dues proves, tant en Enduro2, com en EnduroGP, la suma de totes les categories, en la cita portuguesa. En la primera jornada, només va cedir per 3,65 segons davant de l’australià de TM Will Ruprecht, el mateix rival que va tenir en la segona, en què va acabar perdent per una altra difència exigua, de 6,09 segons.

En la classificació general d’EnduroGP, després de només quatre proves, Ruprecht és el líder, amb 68 punts, amb només un d’avantatge sobre Garcia i sobre el pilot italià de Gas-Gas Andrea Verona, que competeix en la categoria d’Enduro-2. En aquesta mateixa subdivisió, precisament, la distància entre Ruprecht i Garcia és de cinc punts. Darrere ja ve el britànic Nathan Watson (Honda), a 15 punts de Garcia.

En la categoria femenina, també hi va haver dues segona posició per a Mireia Badia, que d’aquesta manera repeteix els resultats de la cursa de Lalín. A Galícia també va ser derrotada per la líder del mundial, la britànica de Fantic, Jane Daniels.

Les properes proves tindran lloc entre el 25 i el 26 de juny a Carpineti, prop de Bolonya, a Itàlia.