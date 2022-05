Cinc victòries seguides, dues de lliga, dues d’Eurolliga i la final de Copa, havia encadenat el Barça contra el Madrid aquesta temporada. Semblava que Jasikevicius li tenia guanyada la moral a Pablo Laso, però el dia D, va sorgir el conjunt blanc de l’idili amb Europa, el mateix que manté l’equip de futbol. Amb una plantilla notablement inferior, els blancs van creure en la remuntada en el tercer quart i van vèncer per 83-86, deixant molt tocada la secció barcelonista, que tenia en la final europea el seu gran objectiu de l’any.

Pablo Laso va voler sorprendre de sortida sense cinc clar i amb Yabusele com a jugador més interior. Després de la lesió de Williams-Goss en la primera acció del partit, el francès va tenir una gran arrencada, amb dos triples i dos bàsquets de dos que van arribar a completar la màxima diferència del Madrid en l’inici de l’enfrontament (8-14). El Barça havia començat a trobar Laprovittola i Davies, però no controlava la seva cistella. De tota manera, un triple llunyaníssim de Mirotic, després d’un rebot ofensiu, va suposar la primera diferència favorable blaugrana des del 2-0 inicial (15-14). El tram final dels primers deu minuts van ser un carrusel de canvis de totes dues bandes i de cistelles. Jokubaitis va anotar el 19-16, però una esmaixada de Tavares i un tir lliure de Llull van establir l’empat (19-19) en el primer descans.

El Madrid va tornar a començar millor el segon parcial, amb dues jugades de tres punts, un 2+1 de Deck i un triple de Rudy Fernández que van col·locar el 20-25. Però un altre tir de tres punts, ara d’Abrines, va permetre al Barça no posar-se nerviós. Un gran Davies, amb una impressionant esmaixada davant de Poirier, restablia la igualada, ara a 27. Jasikevicius tornava l’equip titular de mica en mica a la pista, davant d’un conjunt blanc que feia rotacions més anàrquiques. El segon triple de Mirotic (34-31) va iniciar el parcial de l’escapada. I és que, després d’un bàsquet de Deck, l’equip barcelonista va clavar un tempteig de 9-0, amb encerts del montenegrí i de Laprovittola, aquest amb triple inclòs, que provocaven una miniruptura (43-33). L’avantatge, fins i tot, va créixer al descsans (45-34) amb dos tirs lliures del fins aleshores inèdit Exum.

Sense resposta blaugrana

L’equip madridista va intentar una primera remuntada a l’inici del tercer quart, en què es va arribar a situar a sis punts (49-43), després d’un bàsquet d’Abalde. La quarta falta de Hanga, però, va aturar aquesta reacció i el Barça va tornar a trobar un triple de Mirotic per escapar-se d’onze punts una altra vegada (54-43).

Però tal com va passar a l’inici del partit, la rotació barcelonista es va demostrar insuficient. La segona unitat no va estar efectiva en atac i tampoc no va saber aturar un Causeur que, amb nou punts en els següents minuts, va capitalitzar el canvi de jerarquia en el partit. Un triple de Yabusele va posar l’amenaçador 56-53, un altre de Llull va capgirar el partit (56-58) i un robatori un altre cop de Causeur deixava el seu equip al màxim d’adrenalina, amb el 56-60 del final del quart.

El Madrid de les grans gestes, més que del gran joc, en aquesta Eurolliga ja tenia el partit on volia, jugant amb els nervis d’un adversari que no sabia com s’havia deixat prendre la cartera d’aquella manera. Amb el vent de cara, el Madrid va anar ampliant la diferència fins al 59-66 i després fins al 66-73, amb un triple d’un Yabusele que anotava de tres com volia. El Barça va iniicar una última remuntada de la mà de dos triples de Laprovittola i va arribar a empatar (75-75) amb un rebot en atac de Mirotic. Però Causeur, amb un triple i una pilota robada a l’argentí, va tornar a disparar el marcador (75-80, a 2.01). El Barça es va anar a acostant a un punt, però un tir lliure fallat per Davies (79-80) donava sempre la iniciativa als blancs. Hanga no va fallar en els tirs lliures i, quan ho va fer Llull a 5,3 segons (83-85), el rebot ofensiu de Yabusele va ser l’últim clau al taüt blaugrana.