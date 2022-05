L’Olympique havia assolit el cim a finals del 2020. Cinc títols de Champions i 14 de lliga consecutius els situaven un esglaó per sobre de la resta. Eren inabastables. Però les baixes d’Ada Hegerberg, Mbook, Le Sommer o Van de Donk i l’evolució de la resta d’equips europeus van canviar el rumb de l’equip. Igual que el Barça després de la seva primera final, necessitaven una reconstrucció, i en el seu cas va arribar de la mà de Sonia Bompastor, que ja ha tornat a l’equip l’estatus que li correspon.

El conjunt francès vol reconquerir Europa. Després de viure la pitjor temporada de la seva història, primer any en blanc després de 14 temporades d’èxits, tenen l’oportunitat de demostrar davant el Barça que continuen sent l’equip d’abans.

Cap equip va poder frenar el seu monopoli entre el 2011 i el 2020, quan van aixecar set Champions en nou anys. L’experiència de l’equip és l’avantatge més gran del qual pot presumir l’Olympique. La de demà serà la seva desena final de Champions. I tan sols n’han perdut dues (la del 2010 i la del 2013).

A la banqueta tenen Bompastor, una exjugadora que sap el que és guanyar una Champions i que podria ser la primera entrenadora femenina en aconseguir-ho. I en plantilla tenen l’experiència de tres jugadores que han marcat una època i que volen perpetuar els èxits amb el club de la seva vida: Bouhaddi, Le Sommer i Renard. Elles són les úniques futbolistes que han guanyat les set Champions de l’Olympique.

Els noms propis de l’equip

L’Olympique ja no és l’equip dominador que va ser, però per això no és menys perillós. A diferència del Barça, se senten còmodes sense possessió. La seva solidesa defensiva i les transicions ràpides els permeten jugar des del seu camp. De fet, són només el sisè equip de l’UWCL amb més domini, mentre que les de Giráldez ocupen el primer lloc.

La capitana Renard continua atraient totes les mirades. El seu encert de cara a porteria i potencial a pilota aturada la converteixen en una rival temible. Sempre és ella qui acaba decidint els partits més ajustats. A més, ara té a les seves files la millor companya. Es tracta de Bucha, la jugadora més recuperadora i amb més assistències de l’UWCL, i el potencial de les quals encara està per explotar.

La tornada d’Ada Hegerberg és una notícia feliç per a l’Olympique. La millor davantera d’Europa va anotar un hat-trick davant les blaugrana en 16 minuts que va anul·lar qualsevol oportunitat de lluitar pel títol el 2020. I després de 21 mesos de baixa per la ruptura del lligament encreuat i la fractura de la tíbia, ha recuperat la seva millor versió. I després que les blaugrana hagin atret totes les mirades amb el seu estil de joc i els rècords en el Camp Nou, les ganes de vèncer l’equip s’han multiplicat. «Ja hi havia futbol femení abans del Barça. Recordo que mai hem perdut contra elles», va declarar en una entrevista L’Équipe.

🎙 @AdaStolsmo à la veille de #FCBOL en #UWCLFinal : "C’est un sentiment incroyable de revenir en finale. J’ai passé 2 années difficiles avec les blessures. Il faut trouver l’équilibre entre le plaisir et la concentration. C’est un sentiment de bonheur de jouer une finale." pic.twitter.com/21ReNhAC8J — OL Féminin (@OLfeminin) 20 de mayo de 2022

Es pot destacar que l’Olympique té a les seves files dues de les futbolistes més ràpides d’Europa, Carpenter i Buchanan. De fet, al Barça només Oshoala supera aquestes dues futbolistes de l’Olympique en velocitat. Saber frenar les dues bandes serà primordial perquè el Barça pugui conquerir la seva segona Champions.

Les debilitats de l’Olympique

Les campiones de la competició francesa tenen el repte d’enfrontar-se a un Barça molt diferent al de la temporada 2019-2020. El conjunt de Giráldez arriba al partit en un estat de forma brillant i amb la lliçó apresa de Wolfsburg, que va trencar la ratxa de 45 victòries consecutives. I a l’Olympique són conscients d’això. «El Barcelona és un gran equip, el campió vigent. Han demostrat el seu valor a Europa i a la seva Lliga. Som aquí per disfrutar-ho i escriure la nostra història. Som aquí per guanyar i tornar a casa amb el trofeu», va afirmar Renard en la roda de premsa prèvia a la final.

La principal complicació que tindrà el conjunt de Bompastor és resistir el centre del camp conformat amb Alexia, Patri i Aitana, que tècnicament són superiors i que es presenten físicament molt més potents que en l’últim partit. I les dades les avalen. El Barça és l’equip que efectua millors passades de l’UWCL. De les 6.707 de les blaugrana a les 3.606 de les franceses.

La solidesa defensiva serà transversal per aturar el campió d’Europa. El Barça és l’equip més dominador de la competició. No només per possessió, sinó per ocasions. És l’equip amb més xuts a porteria de l’UWCL. I si el Barça ha de témer Malard, Bacha o Carpenter, l’Olympique haurà de frenar Hansen, Crnogorcevic o Rolfo, que tenen també verticalitat i velocitat.

Els dos equips més en forma d’Europa batallaran per convertir-se en el millor del continent. «El Barcelona és l’actual campió, però el Lió té moltes finals. Vam aconseguir la victòria quan no érem favorits, sabem al que ens enfrontem. Crec que la final està 50-50», va concloure Bompastor.