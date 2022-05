Necessitat d’una teràpia de xoc, després de la patacada de Belgrad, el Barça va intentar prendre’s molt seriosament el partit davant l’Olympiacos, un rival exigent que servirà per activar al grup abans de l’inici aquest divendres del “play-off’’ davant el Gran Canària, el títol que donarà valor a la temporada, i va acabar emportant-se la victòria en el partit pel tercer lloc, el que mai hauria volgut jugar (84-74). L’equip de Bartzokas, que també té quarts de final a la lliga grega a aquesta setmana, es va moure a ratxes, esperonat pel seu públic, però sense la intensitat necessària per complicar-li la victòria.

Jasikevicius, sens dubte, es va deixar anar a la banda amb la tensió habitual. I l’equip va semblar disposat a seguir la seva línia a nivell anímic. El llenguatge del cos, la celebració a la banqueta d’algunes cistelles, demostren que el grup intenta girar full, amb Mirotic, un dels més afectats després de la derrota de semis, de tornada a primera línia, oferint-se, demanant la pilota i buscant les accions a prop de cistella, i sent de nou el millor: 19 punts, 4 rebots, 3 robatoris i 29 de valoració.

A més el Barça necessita recuperar efectius quan abans i sincronitzar-los. Els casos de Calathes i Higgins són els més urgents i, en aquest sentit, el partit davant el quadro d’El Pireo els va anar de meravella per agafar ritme. El base d’origen grec va acabar amb 9 punts, 8 rebots i 13 assistències, en números que indiquen que comencen a trobar-se a gust al camp. Higgins també va anar creixent durant el partit i va acabar amb 11 punts.

Desaparicions preocupants

Però hi ha caigudes en picat del rendiment com les de Kuric i Hayes, molt lluny de les prestacions del curs, o desaparicions com la de Roland Smits (no va jugar un minut, només quatre a les semis) que són inexplicables i al nivell actual dels blaugrana ara mateix es fa imprescindible que tots sumin.

El Barça va dominar de principi a final, amb avantatges que van arribar als 15 punts (57-42), però va tornar a comptar amb uns minuts dolents que va aprofitar l’Olympacos per donar emoció al tram final (68-65, m. 36), fins que Mirotic va decidir acabar amb la incertesa i va sumar un parell de cistelles claus que van acabar amb l’última resistència grega.