L’atleta manresana de l’Avinent Mònica Clemente va aconseguir ahir al vespre la medalla d’or en la prova de salt de perxa en el Campionat Iberoamericà que va iniciar-se a La Nucía (Alacant). Clemente va fer un millor salt de 4 metres i 30 centímetres, a només dos de la millor marca de la temporada, que havia obtingut fa uns dies en un control al Nou Congost i assoleix, juntament amb el títol de campiona d’Espanya a l’aire lliure del 2018, el millor premi de la seva carrera esportiva.

La prova de salt de perxa tenia sis participants, dues porto-riquenyes, dues brasileres, la basca del València Malen Ruiz de Azua, una de les seves màximes competidores a nivell estatal.

El concurs de Clemente va ser gairebé immaculat fins a l’última alçada. Va saltar a la primera 4 metres, va passar els 4,10 i va superar, també al primer intent, els 4,15, els 4,20 i els 4,25. Va necessitar dos intents per franquejar el llistó sobre 4,30, però ja n’hi va haver prou. La brasilera Juliana de Menis també els va superar, però Clemente tenia un salt més, ja que la carioca no va intentar els 4,25, i això li va donar el triomf. El tercer lloc va ser per a Ruiz de Azua, am b 4,25 metres.